França obre aquesta nit totes les fronteres excepte l'espanyola

França i Portugal, els països veïns d'Espanya, són a punt s'obrir les seves fronteres, igual que altres països d'Europa, com Polònia. De fet, França les obrirà totes aquesta matinada, excepte amb Espanya, que no ho farà fins al 21 de juny. El cas de França és especialment important per les comarques de Girona, ja que d'aquell país prové la majoria de turistes que reben. El ministeri de l'Interior francès va prendre aquesta decisió en reciprocitat amb les mesures imposades pel Govern espanyol, que es nega a obrir fronteres demà dia 15, com es demanava des de Brussel·les, i les mantindrà tancades fins a l'1 de juliol.

L'executiu francès confirmava ahir que demà a les 00.00 hores i donada l'«evolució favorable de la situació sanitària a França i Europa», el país aixecarà les restriccions de circulació dins de les fronteres interiors d'Europa (terrestres, aèries i marítimes). «A partir del 15 de juny les persones procedents de països de l'espai europeu (Estats membres de la UE així com Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, Suïssa i Vaticà) podran entrar en el territori francès sense restriccions vinculades a la lluita contra la COVID-19, com succeïa abans del 18 de març de 2020», van indicar tots dos ministeris.

La restricció es manté, com ja s'havia anunciat, amb Espanya, fins al 21 de juny, i el Regne Unit per reciprocitat. En el cas d'Espanya es manté fins a aquesta data la restricció de circulació i la imposició d'una quarantena als qui arribin amb avió des del país.

Per part seva, les persones procedents del Regne Unit podran accedir al territori francès però deuran, fins a un altre avís, fer un aïllament de dues setmanes.

A partir de l'1 de juliol, França ha decidit que els estudiants internacionals puguin tornar, sigui com sigui el seu país d'origen, i se'ls facilitarà l'arribada: els seus visats i documents de residència seran tractats amb prioritat.

També l'1 de juliol, reobrirà les seves fronteres exteriors de l'espai Schengen, seguint la recomanació de la Comissió Europea, encara que ho farà de manera progressiva i diferenciada segons la situació sanitària del país, va indicar el Govern. En un comunicat conjunt, el Ministeri de l'Interior i el d'Exteriors van confirmar la reobertura progressiva d'aquestes fronteres, que es farà també d'acord amb les modalitats que hagin estat fixades a escala europea en aquest moment.

També aquesta matinada vinent, els controls fronterers introduïts per Alemanya per controlar la propagació del coronavirus seran suprimits. La relaxació sobre els controls imposats a mitjan març va començar dimecres passat, però el Govern alemany ha decidit prosseguir amb els bloquejos establerts prèviament per a frenar la migració il·legal a la frontera amb Àustria.

Amb l'aixecament de la mesura, persones procedents dels països limítrofs podran tornar a ingressar a Alemanya sense haver de donar un motiu especial. Els controls per a estrangers que arribin amb avió procedents d'Espanya seran aixecats el 21 de juny.

Per la seva part, el Govern de Polònia va anunciar ahir la reobertura de les seves fronteres amb tots els països veïns de la Unió Europea, tres mesos després de decretar el seu tancament per motius d'emergència sanitària causada per la pandèmia de coronavirus.

Així, després de relaxar divendres passat els controls la frontera amb Lituània el Govern va reobrir ahir el pas amb Alemanya, la República Txeca i Eslovàquia des d'aquesta passada mitjanit.



Acte oficial amb Portugal

L'acte d'obertura de la frontera entre Espanya i Portugal tindrà lloc l'1 de juliol amb la presència del rei Felip VI i del president del Govern, Pedro Sánchez, així com del president de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, i del cap de Govern António Costa.

D'aquesta manera, els líders de tots dos països volen mostrar una «reobertura coordinada», igual que quan van decidir el tancament al març, que va ser un pas coordinat entre Costa i Sánchez.