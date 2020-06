La Regió Sanitària de Girona ja compta amb prop de 800 defuncions provocades per la pandèmia del coronavirus. L'últim balanç del Departament de Salut va notificar una nova mort, una dinàmica molt semblant a la que s'ha anat veient durant les últimes setmanes. Aquest degoteig, però, ja ha deixat la xifra total de morts des de l'inici de la crisi en 791 tant pel que fa en confirmats amb PCR com sospitosos que han estat diagnosticats epidemiològicament. D'aquests, 352 s'han mort en un centre hospitalari o a sociosanitaris, i 243 en residències. A més, 126 s'han mort al domicili, i 70 no han estat classificats per falta d'informació. Les últimes dades de nous casos sumen tretze nous infectats, dos menys que el dia anterior i segueix a la baixa per tercer dia consecutiu. Els casos acumulats des de l'inici de la pandèmia a Girona ja s'apropen als set mil, amb 6.976 positius confirmats fins ahir. També es van elevant les altes hospitalàries que s'han donat des de l'inici de la crisi, ja que fins ahir se n'havien donat 2.690.

A Catalunya, les funeràries van confirmar ahir onze nous morts per coronavirus, sis més que l'últim balanç, i 12.450 en total. Es van registrar 173 nous positius, trenta menys que deixen la dada de contagis a 69.425 des de l'inici de la pandèmia. En el balanç d'abans-d'ahir les hospitalitzacions greus van caure per primera vegada en tres mesos del centenar, i ahir van seguir caient i es van situar en 83, vint menys.



Protestes per les compensacions

Les compensacions anunciades pel Departament de Salut al col·lectiu sanitari públic en la nòmina del pròxim agost no han fet caure la indignació del sector. Una de les principals queixes de sindicats i organitzacions és referent als llindars econòmics que s'han establert segons les categories professionals, un fet que consideren «classista». Per demà el sindicat Intersindical ha convocat a tot Catalunya concentracions de rebuig a la mesura i per reclamar que tothom sigui gratificat per igual. A Girona la concentració s'ha convocat a les sis de la tarda davant la Delegació de la Generalitat.



Creix el brot al País Basc

El brot detectat al País Basc segueix actiu i amb nous casos. La consellera basca de Salut, Nekane Murga, va confirmar ahir que s'han detectat cinc casos més a l'hospital de Basurto, un dels tres centres que són el focus del brot. Ja hi ha 37 infectats a l'hospital, dels quals catorze són professionals; dotze són pacients i onze, visites o contactes estrets. L'hospital ha realitzat 2.218 PCR des que s'ha descobert el brot. La resta de centres afectats pel brot, l'Hospital Universitari Araba-Txagorritxu i l'Hospital de Basurto de Bilbao no han registrat nous positius (amb set i un cas detectats respectivament). Segons la consellera, la situació de casos comunitaris està «controlada».

La situació al conjunt d'Espanya situa 27 nous casos els últims set dies segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, que manté congelada la dada de morts (27.136) fins que les comunitats revisin les seves dades. Els diagnosticats el dia anterior són 130, 25 menys que divendres, dels quals 75 a Madrid i 21 a Catalunya. El total de positius és de 243.605.