El Govern confirma la lliure circulació a tot Espanya a partir del 21 de juny

A partir del diumenge 21 de juny es podrà circular amb llibertat per tota Espanya en decaure l'estat d'alarma, independentment que en aquell moment pugui haver-hi zones com la Comunitat de Madrid, l'àrea metropolitana de Barcelona o províncies castellanoleoneses que no hagin culminat totes les fases del pla de desescalada.

Així ho va aclarir en roda de premsa des del Palau de la Moncloa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per explicar els canvis de fase que entraran en vigor demà 15 de juny, quan tan sols Galícia abandonarà l'estat d'alarma i entrarà en l'anomenada nova normalitat.

La resta d'Espanya estarà en fase 3, amb l'única excepció de la Comunitat de Madrid, les províncies castellanolleoneses de Salamanca, Àvila, Segòvia i Soria, Barcelona i la seva àrea metropolitana i part de la província de Lleida.

Aquestes àrees, que romanen en la fase 2, poden saltar directament a la nova normalitat el dia 21 sense passar per la fase 3, perquè el Govern considera que la situació epidemiològica així ho permet, va explicar Illa.

El ministre, acompanyat del doctor Fernando Simón, va explicar que sense l'instrument de l'estat d'alarma no és possible restringir de manera general un dret fonamental com és la llibertat de circulació, i que els futurs confinaments dependran de les comunitats autònomes, com ja va passar amb Igualada el març passat.

Preguntat si a mig o llarg termini, pensant en un eventual rebrot de l'epidèmia a la tardor, el Govern central disposarà d'una alternativa a l'estat d'alarma per confinar la població o limitar els seus moviments en cas que sigui necessari, Illa va posar en valor que l'estat d'alarma és un «instrument constitucional» que s'ha demostrat que «ha funcionat molt bé». «Si cal tornar-ho a fer servir, tant de bo no sigui així, s'utilitzarà, però és l'instrument que avui dia ens permet controlar la mobilitat», va assegurar el ministre.