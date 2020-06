El Govern de la Generalitat intentarà exhibir consens en la modificació dels pressupostos

El Govern intentarà exhibir consens amb l'oposició per adaptar els pressupostos de la Generalitat del 2020 –aprovats a l'abril– a les necessitats sobrevingudes per la crisi de la Covid-19, encara que en la pràctica no necessita suports externs per tirar endavant els principals canvis.

Diverses fonts consultades han explicat que aquesta setmana el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va traslladar als grups parlamentaris la seva voluntat d'acordar les modificacions pressupostàries.

En una reunió telemàtica que va durar gairebé dues hores i mitja, segons fonts coneixedores de la trobada, els va convidar a fer aportacions i els va exposar que s'avindrà a portar els esmentats canvis al Parlament si hi ha un consens al respecte.

Des de la Conselleria d'Economia recorden que amb un acord de Govern n'hi hauria prou per tirar endavant l'ampliació dels comptes del 2020, però apunten que a hores d'ara també està oberta l'opció de tramitar l'esmentada ampliació mitjançant un decret que es convalidi posteriorment al Parlament.

L'escenari encara és difús i no hi ha antecedents en els quals basar-se, ja que mai uns pressupostos es van haver de replantejar de dalt a baix immediatament després de la seva aprovació.

La Generalitat va posar fi a tres anys de pròrroga pressupostària el 24 de març, en plena pandèmia, gràcies a un acord dels grups que donen suport al Govern, JxCat i ERC, amb els comuns. Però els comptes van néixer desfasats: tant els signants del pacte com la resta de grups de l'oposició van advertir que el projecte inicial no servia per afrontar les noves necessitats derivades de la Covid-19.

En les seves compareixences públiques, Aragonès ha explicat que els diversos consellers del Govern ja estan treballant per reordenar les prioritats dels seus departaments. El vicepresident ha recalcat que aquesta revisió no implicarà retallades en relació amb la previsió de despesa inicial, que ja superava en 2.000 milions d'euros el pressupostat el 2017. Per això, subratlla, parla d'«ampliació» pressupostària i no de «modificació».

Encara que ja estigui treballant en això, la Conselleria d'Economia no posarà negre sobre blanc els canvis pressupostaris fins que no conegui quin volum de recursos rep del fons estatal per a la Covid-19, així com els que puguin venir de la UE. Estan pendents, així mateix, d'una eventual flexibilització de l'objectiu de dèficit previst, del 0,2%, un sostre de despesa que per al Govern és inassumible en el context actual. Des de la Generalitat tampoc estan conformes amb el fons de 16.000 milions d'euros que l'Estat preveu distribuir entre les autonomies i exigeixen que s'ampliï.