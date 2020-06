Interins de fa anys veuen «inhumà» fer oposicions l'any de la pandèmia

«Ara, després de la pandèmia i la por que hem passat, com a premi ens regalen les oposicions?». La pregunta se la fa la Neus, que té 58 anys i és educadora social interina d'un centre d'acollida de menors a Girona. Ha decidit presentar una reclamació a la Generalitat per contractació fraudulenta: fa vint-i-vuit anys que és interina sense opció a consolidar la plaça, una situació «impensable» en l'empresa privada.

La seva és una de les 400 reclamacions presentades a través de la Plataforma d'Interins de Catalunya després que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea obrís la porta a sancionar les administracions que abusin de la temporalitat. La factura en indemnitzacions podria superar els 5.000 milions d'euros, segons l'organització.

La Neus ha estudiat tres vegades per unes proves que al final no es van convocar i ara creu que no té «cap possibilitat» d'aprovar-les. «No em compensa perdre tot el meu temps lliure estudiant, havent d'anar a la feina amb 60 anys i després de 28 treballant», diu. La seva –afirma– és una feina «dura», ja que està en contacte amb nens desemparats de fins a sis anys. En el seu cas, un cop decretat l'estat d'alarma els representants de l'administració van «desaparèixer en tres hores» per fer teletreball i els quaranta educadors es van quedar «sols» amb un paper de recomanacions sobre com prevenir el contagi i paraules d'ànims. «Si convoquen les oposicions aquest any, després de tot, em semblarà inhumà», afirma.

En una situació semblant es troba la Ruth, de 52 anys i que en fa tretze que és interina. És treballadora social en una residència d'avis de Mataró i no s'ha pogut presentar a les proves oficials per ser funcionària perquè, de fet, les últimes per treball social van ser el 1999. També ha estudiat tres vegades per les oposicions, cada vegada amb un temari diferent. Segons explica, aquesta circumstància ha marcat la seva vida perquè ha «aparcat» altres projectes mentre preparava els exàmens. Per aquest motiu, assegura que una indemnització «no compensarà» els anys perduts.

Un cas similar al d'aquestes treballadores és el dels tècnics especialistes en educació infantil, un cos amb mil persones sense cap procés selectiu des del 2005.

Tant la Neus com la Ruth han posat una demanda administrativa com a pas previ a iniciar un procés judicial. Formen part dels centenars de reclamacions que s'han presentat a través de la Plataforma d'Interins de Catalunya i el 95% de les demandants són dones, majoria en el col·lectiu d'interins. L'organització ha nascut aquest any arran del malestar que els processos selectius pactats el 2017 entre el Govern espanyol i els sindicats principals van generar entre el col·lectiu, just abans que el 19 de març es fes pública la sentència del tribunal europeu sobre l'abús en els nomenaments i les contractacions temporals a les administracions.