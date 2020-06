L'allau de banyistes obliga Barcelona a tancar l'accés a quatre platges

La Guàrdia Urbana va impedir ahir l'accés a les platges de Nova Icària, Bogatell, Llevant i Mar Bella en haver aconseguit la màxima ocupació permesa, que és del 80% de l'aforament, la requerida per mantenir la distància de seguretat davant la covid-19.

A partir de les 16:45 es va haver d'impedir temporalment l'accés a les platges de Nova Icària i Bogatell, i des les 18:15 es a fer el mateix amb les de Llevant i Mar Bella.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona van assegurar a Efe que en el moment en què els videosensors van detectar que s'arribava a un nivell d'ocupació molt alt, es va informar els banyistes per megafonia de la situació, en col·laboració amb els informadors desplegats pel litoral , i s'ha demanat la seva col·laboració per repartir-se per la platja respectant les distàncies de seguretat.

Un cop assolit el nivell màxim d'ocupació, la Guàrdia Urbana no va permetre l'entrada a més persones a aquestes platges per evitar aglomeracions.

Aquest és el primer cap de setmana que està permès el bany a les platges de Barcelona des que la capital catalana va entrar en la fase 2 de la desescalada, i els barcelonins van voler tornar a gaudir del bany a les deu platges que ofereix la ciutat.



Web de consulta

L'Ajuntament de Barcelona també va posar en marxa un web que permet consultar el grau d'ocupació de cadascuna de les deu platges. L'Ajuntament de Barcelona ha acabat aquesta setmana d'instal·lar els divuit videosensors que permetran mesurar l'ocupació de les platges de la ciutat i regular-ne l'aforament.

L'aforament màxim estimat per l'ajuntament a les deu platges de la ciutat és de 38.000 persones. Tot i que ha començat la temporada de bany, es manté la prohibició d'accedir als espigons de les platges.