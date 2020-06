llar i cures Treball promou la contractació de treballadores sense documentació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 1,4 milions d'euros a fomentar la contractació de mil treballadores de les cures a persones i la llar que estiguin en situació administrativa irregular. L'import de l'ajut (per a persones o entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte a temps complet) equivaldrà a la contribució de l'ocupador en impostos i seguretat social; és a dir, de 2.685 euros, si el contracte és pel salari mínim interprofessional d'un any. El conseller Chakir El Homrani va dir en una visita a l'Equip d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitaria al barri del Raval de Barcelona que amb aquesta bonificació «no hi haurà excuses» per a no contractar les persones sense papers. També es dedicaran 300.000 euros al suport jurídic i difusió de l'arrelament social com a via de contractació en situació irregular, i 300.000 més en ajuts a la formació ocupacional per a treballadores de les cures.