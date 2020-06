L'OMS avisa dels efectes secundaris del COVID-19 en dones i menors

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va avisar que els efectes secundaris que pot provocar el nou coronavirus en les dones, nens i adolescents poden ser més «grans» que les morts que en si ha generat. I és que, tal com va explicar durant una roda de premsa, la pandèmia del nou coronavirus ha col·lapsat els sistemes sanitaris de molts països, el que ha augmentat el risc de mort de moltes dones per complicacions en l'embaràs o en el part.

Per això, Tedros va demanar que es garanteixi que les dones i els nens poden accedir a les mesures de prevenció contra el coronavirus i que hi hagi una atenció «respectuosa» cap a les mares i els seus nadons.

El director general de l'OMS va informar que l'organisme de Nacions Unides està actualment investigant el risc que existeix que les dones amb covid-19 transmetin als seus nadons el virus a través de la lactància.

«Sabem que els nens tenen un risc relativament baix de covid-19, però tenen un alt risc de nombroses altres malalties i afeccions que la lactància materna prevé. Segons l'evidència disponible, el consell de l'OMS és que els beneficis de la lactància materna superin qualsevol risc potencial de transmissió de covid-19», va asseverar Tedros.

Així, el dirigent de l'OMS va instar els països a que animin les dones sospitoses o confirmades de covid-19 a que continuïn amb la lactància i al fet que no se separin seus nadons llevat que estiguin molt malaltes.

Tedros va mostrar la seva preocupació per l'impacte que la pandèmia pot tenir en els adolescents, recordant que l'evidència actual està suggerint que tenen un major risc de depressió i ansietat, així com d'assetjament i d'embarassos no desitjats.

A més, va afegir, el tancament dels col·legis i universitats pot tenir un impacte negatiu en la salut mental dels joves, atès que en alguns països més d'un terç són atesos i alimentats a les escoles. «Les oportunitats limitades per a l'activitat física i el major consum de tabac, alcohol i drogues poden tenir un impacte en la salut a llarg termini d'aquests joves. Per abordar aquests desafiaments, l'OMS ha desenvolupat directrius sobre el manteniment dels serveis essencials», va afirmar.

Finalment, Tedros va recordar que hi ha ja molts medicaments i test que es poden comprar a les farmàcies sense recepta mèdica, com ara els de VIH. Una mesura que ajuda a reduir la càrrega assistencial i garanteix els drets de salut de les persones.

«Les intervencions d'autocura permeten que més persones obtinguin els serveis de salut que necessiten durant la pandèmia, quan i on els necessiten. És la nostra responsabilitat col·lectiva garantir que aquestes intervencions estiguin disponibles i accessibles per a totes les persones que les necessitin», va concloure.