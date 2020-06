Una N-II carregada de camions i sense data de retorn a les restriccions

Camions circulant per l'N-II al seu pas per Bàscara.

Quan queda menys d'una setmana perquè acabi l'estat d'alarma causat pel coronavirus i la província de Girona entra demà a la fase 3 de desconfinament, els camions de mercaderies encara circulen lliurement per una carretera que fins a mitjans de març tenien vetat el pas: l'N-II.

I és que de moment, el Servei Català de Trànsit (SCT) encara no ha fixat una data per tornar a restringir la circulació d'aquests vehicles, després d'aixecar la mesura el passat 14 de març amb l'objectiu de facilitar i garantir l'abastiment de béns essencials a la població confinada, centres hospitalaris i indústries.

Inicialment, aquest òrgan va anunciar que la mesura es mantindria fins al 28 de març, tot i que va avançar que es podria allargar si seguien les restriccions de moviments, tal com ha acabat succeint. Tot i això, des del SCT especifiquen que està previst que la situació es «reverteixi en breu».

L'aixecament de la prohibició, doncs, ha permès que, de moment, i durant tres mesos, els camions de més de 26 tones hagin pogut circular per l'N-II en el seu tram entre Montgat i l'enllaç amb la carretera de Blanes i els vehicles de quatre o més eixos, entre la Jonquera i Fornells de la Selva en tot el tram de carretera que no està desdoblada. Respecte als vehicles pesants -més de sis tones- han pogut passar per aquesta carretera des del 9 d'abril tant si eren càrregues de béns essencials com si no.

De fet, segons dades del SCT, el trànsit de camions en aquesta via ha augmentat progressivament, sobretot a partir de mitjans d'abril quan Autopistes va deixar d'aplicar bonificacions. A Vilademuls, i en comparació a les dues setmanes prèvies a declaració de l'estat d'alarma, els que més han augmentat el seu pas han estat els pesants, principalment durant els dies laborables. Si bé és cert que durant el primer mes de confinament, la circulació dels camions es va mantenir baixa per la disminució de l'activitat econòmica, a mesura que s'ha anat avançant de fases de desconfinament, també s'ha multiplicat el nombre de camions que circulen per aquesta via. Només en les darreres sis setmanes i en comparació a principis de març el pas dels camions pesants s'ha incrementat del 23 al 59%.



El malson de fa set anys

I mentrestant, a localitats com Bàscara els veïns estan revivint un malson que no patien des de feia set anys: una N-II carregada de camions de tota mena que travessen el poble durant el dia i la nit.

La restricció va entrar en vigor el 19 d'abril del 2013. Aquesta normativa obliga els vehicles de gran tonatge (de quatre eixos o més) a circular per l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva en els trams de la carretera nacional que no estan desdoblats. La mesura es va imposar amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat i la xifra de víctimes mortals de l'N-II, per on diàriament circulaven de mitjana més de 17.000 vehicles, dels quals un 20% eren vehicles pesants. La restricció del pas de camions per l'N-II es tractava d'una mesura provisional, de dos anys, en espera que el Ministeri de Foment desdoblés totalment l'N-II. Encara segueix vigent.