La neteja del Port i la platja de Colera en ple mes de juny aixeca polseguera

La neteja dels efectes del temporal Gloria que el Club Nàutic Sant Miquel de Colera ha fet al port i a la platja de les Barques ha derivat en un reguitzell de crítiques per part dels veïns, que temen que afecti la temporada de bany. El Club ha dragat aquesta setmana els sediments arrossegats pel temporal del passat mes de gener, retirant la grava acumulada al mar, i repartint-la al llarg de la platja, ubicada a tocar de la infraestructura marítima. Els treballs han deixat una franja de fang a primera línia de mar que ha estat objecte de polèmica al municipi.

Des del Club Nàutic asseguren que els treballs s'havien d'executar entre març i abril però que s'han endarrerit a causa de la pandèmia del coronavirus i que no van obtenir permís fins la setmana passada. «Amb el temporal i posteriors avingudes de pluja es va malmetre l'escullera del port i va baixar molta grava de la riera que va colgar el port de terra», explica Jordi Rodó, membre de la junta directiva del Club Nàutic de Colera. La infraestructura es troba a la desembocadura de la ribera del Molinàs, habitualment seca. Segons ha explicat Rodó els treballs han seguit les directrius marcades per la Generalitat i han consistit en la retirada d'aquesta grava i sorra acumulada pel riu, que s'ha escampat al llarg de la platja per tal de regenerar-la.

«Feia molts anys que la platja havia quedat molt menjada i en males condicions en molt punts. L'actuació d'ara ha servit per proveir-la de grava que ja s'adaptarà amb el procés natural», explica Rodó. Per fer-ho també han requerit el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els treballs de dragatge es van acabar aquest divendres i properament s'aprofitarà part de la grava extreta per construir una rampa que doni accés a l'escullera, malmesa pel temporal Gloria. «Des del febrer que estàvem pendents de fer-ho i els dos projectes aprovats preveien abocar la grava a la platja i deixar ja arreglat l'accés a l'escullera», afegeix Rodó.

Tot i això, des de l'Ajuntament de Colera s'havien oposat al fet que la grava extreta s'escampés a la platja per la proximitat de la temporada de bany.



Rebuig de l'Ajuntament

L'alcalde, Lluís Bosch, explica que «per desgràcia» l'Ajuntament no hi ha intervingut i que la Generalitat «ha obligat» a abocar els sediments a la platja. Bosch assegura que des del consistori proposaven que es dipositessin en camins rurals, una opció finalment descartada. Malgrat rebutjar com s'ha desenvolupat el dragatge, l'alcalde preveu que la platja estigui «perfecte» per a l'inici de la temporada. Precisament, l'Ajuntament ha retirat grava de la riera que ha escampat en camins rurals. Des del Club Nàutic, però, consideren que «no és factible ni lògic» traslladar els sediments a la muntanya. «Si ho féssim mai es regeneraria la platja», alerten.

El moviment de terres ha deixat l'aigua de la platja ennegrida per la suspensió de partícules i els residents també temen que el fang estès sobre la grava de la platja no s'assequi a temps i dificulti estirar-s'hi a prendre el sol.

Des de l'ACA, l'ens encarregat d'analitzar la qualitat de l'aigua, asseguren que les obres han provocat un «empitjorament del seu aspecte visual», amb la presència de sediments en suspensió, un fet que «no té perquè traduir-se obligatòriament en un empitjorament de la qualitat de l'aigua, assegura l'ens. L'ens recorda que la pèrdua de qualitat se sol produir per abocaments d'aigües residuals. El primer control analític de la qualitat de les aigües de bany es durà a terme demà i al llarg de la setmana vinent es disposarà dels resultats.

L'Ajuntament de Colera va començar a adequar les platges del municipi a principi de mes i, tant des del consistori com el Club Nàutic preveuen que hi hagi suficient turisme de proximitat aquest estiu i que l'impacte del coronavirus sigui menor a Colera que en altres zones. Fins al juliol, però, no es podran baixar les barques al port, pendent de diverses reparacions.