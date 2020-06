El pànic torna a Pequín: un nou brot en un mercat obliga a tancar onze barris

Policies de Pequín tancant el mercat on s'ha detectat el nou brot.

Policies de Pequín tancant el mercat on s'ha detectat el nou brot. REUTERS/Martin Pollard

Es disparen les alarmes a la capital xinesa. Un nou brot en un dels principals mercats d'aliments de Pequín va obligar ahir a tancar la instal·lació i onze barris de la ciutat amb mesures qualificades d'«emergència de guerra».

Un nou brot en el principal mercat de distribució d'aliments de Pequín, després de gairebé dos mesos sense nous casos, va disparar ahir les alarmes a la capital i en tota la Xina davant l'amenaça d'una nova onada del virus que llenci a terra tot el que s'ha aconseguit fins al moment en el gegant asiàtic.

Ddesprés de comprovar que 46 persones que havien visitat el mercat de Xinfadi -al districte de Fengtai, a sud-oest de la ciutat- eren positives en coronavirus malgrat no mostrar símptomes, es va decidir tancar amb pany i clau el gran centre distribuïdor majorista de verdures, fruites i altres productes frescos de la capital. També es van tancar onze barris de la ciutat.

Centenars d'agents de les forces de seguretat en camions de transport militar es van presentar en l'immens mercat per segellar i impedir el pas de qualsevol persona. Hores abans s'havien detectat quatre casos confirmats en persones que havien estat a Xinfadi, per la qual cosa es va decidir realitzar proves de virus als seus més de 10.000 empleats i venedors, a més de fer un seguiment estricte de tots els que l'han visitat des del passat 30 de maig.



Previsió de molts més casos

Després de realitzar les primeres 517 proves van aparèixer aquests 46 casos asimptomàtics, que es tem puguin ser molts més quan es realitzin els tests a tots els que treballen en el mercat i els que el van visitar en els últims dies o fins i tot setmanes.

Onze comunitats d'habitatges pròximes a centre de distribució d'aliments es van aïllar en quarantena i, segons els mitjans locals, els productes dels llocs de mercat com vegetals, fruites, gambetes, crancs, carn de vedella van quedar sense recollir per la necessitat d'inspeccionar per comprovar si tenien traces de virus.

El centre de distribució majorista de Xinfadi proveeix el 90 per cent dels vegetals frescos i la fruita que consumeix Pequín i distribueix a la majoria dels mercats més petits de la ciutat. Les primeres inspeccions realitzades van detectar el virus en una taula de tallar peix utilitzada per un venedor de salmó importat, va explicar el responsable de mercat, Zhang Yuxi.

El salmó procedia del mercat de peix i marisc de Jingshen, també al districte de Fengtai, que també es va tancar, així com altres quatre centres de distribució d'aliments de la ciutat. Aquest descobriment va causar que la resta de mercats i grans superfícies com Carrefour, Walmart, a més dels supermercats d'alimentació de la capital, anunciessin que retiraven de la seva oferta el salmó, majoritàriament importat de Noruega.

El fet que el nou brot hagi aparegut en un gran mercat és especialment preocupant a causa del considerable nombre de persones que hi treballen i el visiten i també a la possibilitat que s'hagi infectat algun dels aliments.

El brot de coronavirus a Wuhan a finals de l'any passat, que va donar origen a la pandèmia mundial, va sorgir aparentment d'un mercat de peix i marisc, des del qual es va propagar ràpidament per tota aquesta ciutat de 11 milions d'habitants.El tancament del mercat de Xinfadi pot afectar seriosament a el subministrament de carn, vegetals i fruites a Pequín, encara que altres mercats de la capital han assegurat que es poden encarregar de el subministrament.



«Emergència de guerra»

El districte de Fengtai, on hi ha l'immens centre de distribució d'aliments de Pequín, va decretar dràstiques mesures de control i prevenció de virus per intentar evitar la seva propagació. Chu Junwei, un funcionari de Fengtai, districte en què viuen més de dos milions de persones, va dir que tota aquesta zona de la ciutat s'ha declarat en «emergència de guerra».

Es va disposar d'un centre control i, a més de l'aïllament de 11 complexos residencials, es van tancar tres escoles primàries i sis escoles bressol, segons la televisió estatal xinesa. També es van suspendre els tours en grup i els esdeveniments esportius mentre que les autoritats sanitàries locals van advertir del possible augment de nous casos.

Quaranta mostres recollides a les rodalies d'el mercat van donar igualment positiu en les proves realitzades fins al moment, segons Pang Xinghuo, vicedirector de centre pequinès de control i prevenció de malalties. Els funcionaris van indicar que s'ha realitzat seguiment a 139 contactes propers dels nous casos confirmats al districte i que tots ells han estat posats en quarantena.

Així mateix, s'han intensificat els controls en llocs públics de Fengtai com restaurants i centres comercials així com en els serveis de repartiment de menjar a domicili, molt populars a la Xina, en tot Pequín. Els sis nous casos confirmats que es van detectar divendres a la capital havien visitat el mercat i se sumen a un més registrat el dia anterior, després de 55 dies sense contagis locals.