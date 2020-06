Ports destina 630.000 euros a fer millores a Roses i al Port de la Selva

Ports de la Generalitat ha invertit un total de 630.000 euros als municipis de Port de la Selva i Roses. Així ho va explicar divendres el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, durant una visita institucional a aquestes dues localitats. «Invertim 630.000 euros a dos ports del litoral gironí per millorar les infraestructures portuàries, potenciar la integració port-territori i donar millor servei als usuaris dels dos ports i a la ciutadania», va dir Gómez.

Al Port de la Selva, la Generalitat hi ha invertit 378.000 euros a millorar l'avinguda J.F. Foix, des del carrer Illa fins a la plaça doctor Oriol. La reforma, que ja està en marxa, consisteix en: l'arranjament de tot el tram de viabilitat del front marítim, per connectar-lo al cas antic; la pavimentació de diversos trams de carrer per potenciar una plataforma per a vianants entre els carrers Illa i Platja; la supressió de barreres arquitectòniques; i la creació de passos de vianants adaptats: A més, a l'avinguda J.V. Foix tot i que es mantindran els dos carrils de circulació per a trànsit rodat, es modifica una de les files d'aparcaments existents; adjacent a la zona de les terrasses, que es destinarà a espai per a terrasses.

També s'està millorant el mobiliari urbà i jardineres i instal·lant un nou enllumenant públic i noves zones de jocs infantils al costat. Finalment, es crearà una gran plaça en l'encreuament del carrer de l'Illa amb el molla de la Timba. La previsió és que les obres acabin a finals de juny.

A Roses, la Generalitat hi ha invertit 251.305 euros i les obres al port, que ja han acabat, han consistit en: pavimentar tota la superfície de l'esplanada del moll de ribera per després ordenar un espai on conviuen dues naus comercials, un vial per a vehicles, un itinerari per a vianants i una zona d'aparcament.

L'actuació va començar amb l'enderroc de l'antic paviment i l'excavació de rases per instal·lar un nou enllumenat amb tecnologia LED. Després la zona es va pavimentar de nou, es van definir els nous vials per a la circulació dels vehicles i noves zones d'aparcament i es vans enyalitzar l'espai, entre altres actuacions.