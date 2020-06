Restringeixen els accessos a Castell-Cap Roig i a la pineda d'en Gori a Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha restringit, aquesta setmana i com fa cada any, l'accés als vehicles motoritzats als espais natturals de Castell-Cap Roig i S'alguer-Pineda d'en Gori per prevenir els incendis. Segons va informar el consistori, el tancament d'accessos amb vehicle s'aplicarà fins a finals d'estiu i mentre perduri el risc d'incendis forestals i afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors.

En el cas del camí de cala Estreta aquesta mesura afecta a tots els accessos a l'EIN Castell-Cap Roig. La prohibició d'accés a S'Alguer afectarà l'únic camí accessible per a vehicles que des de la Fosca permet arribar fins a l'aparcament del costat de la pineda d'en Gori, mentre que els accessos per a vianants, pels camins de ronda i corriols existents, seguiran oberts. Els vehicles que vagin a Castell podran aparcar a l'aparcament ubicat a la zona de la plana més propera a la carretera asfaltada per on s'entra.