Sant Feliu Tres ferits per inhalació de fum Bombers

Tres persones van resultar ferides ahir per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge al carrer Bailèn de Sant Feliu de Guíxols. Els Bombers van rebre l'avís cap a un quart d'una del migdia. Fins al lloc, s'hi van traslladar quatre dotacions per extingir les flames. Dues dotacions del SEM van atendre i traslladar els tres ferits a l'hospital de Palamós: un nen, un home i una dona, tots tres en estat menys greu. Els Bombers van donar el foc per extingit cap a dos quarts de tres del migdia. Es va haver de desallotjar els veïns.