Un de cada tres empleats d'Espanya pot teletreballar, segons CaixaBank

Un 32,6% del total dels empleats a Espanya, és a dir, un de cada tres, podria treballar des de casa, segons un informe de CaixaBank Research, que sosté que des que es van començar a implantar mesures de confinament el país s'ha situat «molt a prop» d'aquest potencial màxim, al voltant d'un 30%.

L'informe del servei d'estudis de CaixaBank, titulat «La Covid-19 dona una empenta al teletreball», sosté que aquest 32,6% és el percentatge d'empleats que «podria potencialment» portar a terme la seva tasca en remot, i apunta que el 2019 només un 8,3% dels ocupats a Espanya tenien la possibilitat de treballar des del seu domicili, ja fos habitualment o de forma ocasional.

Actualment, Espanya se situa clarament per sota de la mitjana en termes de teletreball, amb aquest 8,3%, enfront de la mitjana de la UE, del 16,1%, i molt lluny d'economies líders en teletreball a l'eurozona, com els Països Baixos (37,1%) i Luxemburg (33,1%). L'estudi recorre a una metodologia elaborada per dos investigadors de la Universitat de Chicago.