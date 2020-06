Els agents de la Bisbal inicien tràmits contra l'alcalde per voler-los apartar

Els policies locals de la Bisbal d'Empordà que van protagonitzar el vídeo viral intentant detenir, en ple confinament, un jove buscat pel robatori d'una moto han entrat al jutjat una demanda de conciliació contra l'alcalde de la població. A l'escrit, demanen a Enric Marquès que es disculpi per haver «ordenat o almenys tolerat» que l'Ajuntament fes un comunicat insinuant que l'actuació havia estat «racista, xenòfoba, masclista o autoritària». Volen que reconegui «expressament» que «no va tenir un component racista» i que expliciti que no suspendrà els dos policies. L'advocat dels agents, Carles Monguilod, adverteix l'alcalde que si els impedeix fer la feina habitual pot incórrer en un delicte de prevaricació.

A l'escrit, Monguilod recull declaracions de l'alcalde reiterant la voluntat d'apartar els policies de la feina; actualment, els dos agents estan de baixa. L'advocat alerta que, si aquesta decisió tira endavant, l'alcalde està «privant els policies de la possibilitat de defensar-se davant d'una hipotètica suspensió de feina» i contravenint explícitament un informe del secretari municipal advertint que adoptar una mesura cautelar d'aquestes característiques generaria «indefensió i vulneració de la presumpció d'innocència». Per això, apunta que Marquès podria estar cometent un delicte de prevaricació.



L'anàlisi de les imatges

L'informe dels Mossos d'Esquadra analitza el contingut de tres gravacions, el vídeo viral i els enregistraments de les càmeres que duien els policies. L'atestat concreta que la intervenció policial va començar quan els agents, que patrullaven per la població, van veure el sospitós del robatori caminant per l'avinguda Josep Irla. Els policies van anar darrere seu i es van trobar amb diverses persones a la zona d'aparcament de l'edifici. Els Mossos conclouen que aquest grup de persones va començar a increpar els agents amb l'objectiu «d'entorpir la recerca» del fugitiu. En concret, els Mossos sostenen que van actuar de manera «coordinada, estructurada i planificada» per impedir que l'arrestessin.

L'atestat indica que, segons les imatges, el grup de persones van començar a empentar i a colpejar els agents fins que van tornar a sortir a l'exterior de l'edifici, moment en què comença la gravació del vídeo viral. Segons el text, el grup de persones va continuar obstaculitzant l'actuació dels agents, increpant-los i agredint-los per evitar que detinguessin ningú. Els Mossos conclouen que «en vistes a les agressions sofertes», els agents van desenfundar una pistola elèctrica i una pistola de gas pebre «per tal de repel·lir una nova agressió». També apunten que, finalment, no van fer servir les armes no mortals i van marxar sense detenir ningú.

Pel que fa als cops que els policies van propinar, l'informe dels Mossos també conclou que «corresponen exactament» a la formació que reben els agents en «tècniques policials segons el principi de proporcionalitat». Per aquests fets, finalment els Mossos d'Esquadra van denunciar cinc persones (tres homes, una dona i una menor d'edat) per delictes d'atemptat i resistència a agents de l'autoritat i lesions. La causa per als majors d'edat està oberta al Jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà i els dos policies s'han personat com a acusació.