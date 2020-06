Banyoles investiga presumptes agressions de policies a uns nois

L'Ajuntament de Banyoles obrirà una investigació interna per tal d'aclarir la publicació de diferents imatges a les xarxes socials que «qüestionen les actuacions policials» de la ciutat.

Des del consistori asseguren en un comunicat que, una vegada aclarits els fets i les circumstàncies, «es depuraran les responsabilitats necessàries». A més d'afegir que no permetran que fets com aquests «entorpeixin la convivència a la ciutat», així com tampoc «el treball que la Policia Local porta a terme en benefici de la comunitat».



Xarxes socials

Els fets es remunten a unes imatges que s'han fet públiques aquesta setmana mitjançant les xarxes socials. En aquests vídeos es poden veure dues detencions policials, ambdues amb presumptes accions de violència i comeses en dies diferents.

Una d'aquestes, ocorreguda presumptament la matinada del divendres passat a un jove afrodescendent. Segons afirmen els testimonis a les xarxes socials, aquest tornava a casa seva quan tres agents van demanar-li la documentació i posteriorment el van registrar. Davant la negació del noi, i després d'entregar-los-hi la deguda documentació, el jove és empès violentament contra el cotxe policial.

Al segon vídeo que s'ha publicat, del qual no es té constància exacta de la seva data ni del lloc dels fets, es pot veure una detenció similar on dos agents policials detenen també a un noi originari del continent africà.

Aquestes imatges, tot i encara no estar contrastades ni confirmades per l'Ajuntament ni la Policia Local de Banyoles, han creat un gran rebombori a Twitter. Joan Luengo, exregidor d'ICV va queixar-se el dissabte per Twitter, del silenci de l'Ajuntament de Banyoles davant els fets ocorreguts, ja que fins fins ahir el consistori no va fer públic cap comunicat oficial.