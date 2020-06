Blanes acollirà dues jornades de donació de sang a la Casa del Poble

La tarda del dijous 18 i durant tot el dia del divendres 19 Blanes acollirà una donació de sang a la Casa del Poble. L'espai habitual d'aquesta donació de sang és la Biblioteca Comarcal, però aquesta no està encara en fase de desconfinament ni obert al públic al 100%. Una altra qüestió que també ha condicionat la necessitat de buscar una nova ubicació ha estat la necessitat de trobar un espai on poguessin ubicar-se les lliteres on es fan les donacions amb l'espai de seguretat necessari. Per poder participar en la donació s'haurà de demanar cita prèvia i seguir el protocol sanitari establert.