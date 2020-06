Primer cap de setmana amb afluència a les platges gironines

La fase 2, que permetia obrir les platges per prendre el sol i banyar-se, va venir acompanyada d'inestabilitat: pluges i una baixada de les temperatures van dificultar la tornada a la platja. Aquest cap de setmana va ser el primer on va brillar el sol -majoritàriament- i les temperatures van tornar a ser les normals del mes de juny, fet que va omplir les platges de gent. La majoria de les platges de la Costa Brava van registrar, especialment ahir diumenge, una forta afluència de gent. Tot i això, no es van registrar incidències remarcables.

A la majoria de platges, com la platja de Sant Feliu, Blanes o la platja gran de Palamós, es respectaven les distàncies de seguretat entre banyistes i tovalloles, així com la de 6 metres de corredor per passejar davant del mar.

On no hi ha problemes ni en preveuen molts és a la platja Gran de Platja d'Aro. Ahir no hi havia ni la meitat de la sorra plena, i es podia respectar totes les mesures de distanciament fàcilment. De totes maneres, l'Ajuntament ja ha dividit la platja en diferents franges de colors per poder controlar l'aforament en el moment que sigui necessari.

A la platja de Sant Pol i La Fosca de Palamós, dues platges petites i que sempre estan plenes, ja es veien força plenes. No és estrany no trobar ni un forat durant l'estiu, i per tant, seran dels llocs on caldrà posar més atenció a partir del proper dilluns.