Catalunya, novena comunitat per taxa en proves PCR

Catalunya és la novena comunitat en taxa de proves PCR per cada 1.000 habitants, amb 74,4 proves, segons dades del Ministeri de Sanitat. En primer lloc està la Rioja, amb 111,2 PCR per cada miler de ciutadans. Per davant de Catalunya se situen també les comunitats d'Astúries, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Madrid, Navarra i Euskadi. En el cas madrileny, l'altre gran focus de contagis de l'Estat, la taxa és de 97,7.

Catalunya ha fet 565.981 PCR des de l'inici de la pandèmia, 48.293 entre el 5 i l'11 de juny, i ha incrementat la seva capacitat un 9%. En termes absoluts, és la segona Comunitat Autònoma on més proves PCR s'han fet, tan sols superada per Madrid amb 652.968. Pel que a les proves ràpides, que inclouen també els tests serològics, Catalunya n'ha realitzat 56.771.

En total, Espanya ha fet més de tres milions de proves PCR. Les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que s'han portat a terme 3.061.738 proves fins a l'11 de juny. En els últims set dies, les autonomies han augmentat la seva capacitat per efectuar PCR en un 8%. A més, la taxa de proves fetes ha crescut fins a les 65 per cada 1.000 habitants.

D'altra banda, les comunitats també han informat que han fet també 1.764.778 tests ràpids d'anticossos, el que suposa una taxa de 37,5 per cada 1.000 habitants i un increment del 7% respecte a la setmana anterior. En el cas de Balears, Cantàbria, Catalunya i la Rioja, aquesta dada inclou també els tests serològics. Així doncs, el total de proves diagnòstiques de covid-19 fetes suma 4.826.516.