Creen una plataforma en línia per vendre productes agroalimentaris del Ripollès i reactivar l'economia local

'El Ripollès a taula' és el nom de la nova plataforma en línia per vendre lots de productes agroalimentaris amb la marca 'Productes del Ripollès', un segell per a productes produïts, transformats o elaborats a la comarca. Consta d'un sistema de compra online automatitzat i l'enviament setmanal de comandes amb transport frigorífic. Entre els productes hi ha vedella, plantes aromàtiques, cervesa o ratafia, entre d'altres. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport tècnic de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, vol reactivar l'economia local enmig de la crisi econòmica per la covid-19 i contribuir al manteniment de races autòctones com l'ovella ripollesa, la vaca bruna dels Pirineus i el cavall pirinenc català

El nou portal (https://productesdelripolles.site/) anirà ampliant l'oferta de producte agroalimentari de manera escalonada. D'aquesta manera, l'usuari pot adquirir lots agroalimentaris directament a productors del Ripollès que elaboren des d'embotits, melmelades, coca, formatges i altres derivats làctics, ous o mel, entre d'altres.

Aquest projecte compta amb el suport dels tècnics agroalimentaris de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i és possible gràcies a la col·laboració i predisposició dels productors i elaboradors associats del territori.

