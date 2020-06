Creu Roja de Girona suma més de 300 nous voluntaris durant la pandèmia

Més de 300 persones s'han apuntat per ser voluntaris de Creu Roja Girona durant la crisi sanitària. La majoria dels nous voluntaris tenen interès a participar en les àrees d'Intervenció Social, especialment les d'extrema vulnerabilitat (un 62%) i de Salut (38%). Abans de la pandèmia, la majoria de voluntaris es centraven més en joventut i un àmbit més general d'Inclusió Social. Un 60% dels nous voluntaris són dones, sobretot de les edats compreses entre els 20 i els 29 anys i amb estudis superiors. La majoria d'elles són de branques professionals de la salut i l'educació. Sobre les activitats concretes on volen participar és en distribució de béns de primera necessitat i en acompanyament a persones.

El portaveu de Creu Roja, Jordi Martori, ha detallat que aquests interessos estan "evidentment condicionats per la conjuntura de la crisi en la qual ens trobem". A més, els nous voluntaris compten amb una disponibilitat "molt més oberta del que és habitual". Martori ha afirmat que "hi ha una disposició d'ajuda als altres de forma immediata".

Els voluntaris participen en el Pla Creu Roja Respon, una crida històrica de l'organització que vol arribar a atendre més de 2.400.000 persones d'arreu de l'estat espanyol. De moment, ja han superat les 45.000 persones en situació vulnerable.

