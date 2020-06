Una empresa gironina crea un sensor que mesura la distància social

Un treballador de Claitec fa proves amb el sensor T-10RSD per garantir la distància.

na empresa gironina ha creat un sensor portàtil per garantir que els treballadors mantenen la distància quan són a la feina i, d'aquesta manera, ajudar a prevenir el coronavirus. L'aparell pita, emet llum intermitent o vibra quan detecta que els empleats s'apropen massa. Està pensat, sobretot, per a empreses que tinguin 100 o més treballadors i ja se n'estan fent dues proves pilot a multinacionals. L'empresa que l'ha ideat, Claitec, preveu començar a distribuir-lo al juliol i ja té una precomanda de 30.000 unitats. El seu director general, Ricard Chetrit, explica que el sensor també té memòria, de manera que si es detecta un cas de covid-19 dins una empresa, es pot «rastrejar la línia de contactes» de l'afectat i aïllar-los.

Amb seu al Parc Científic i Tecnològic, Claitec desenvolupa solucions de seguretat industrial i de prevenció d'accidents laborals. Entre d'altres, ha dissenyat dispositius per evitar atropellaments amb carretons de càrrega, caigudes a cintes transportadores o sinistres durant la descàrrega de camions.

Amb l'esclat de la pandèmia, la plantilla de Claitec va decidir aportar la seva tecnologia per prevenir el coronavirus. «Durant el confinament tots hem teletreballat; i va ser aquí on vam començar a pensar què podríem fer», explica Chetrit. I la idea, de fet, els va venir pensant en com seria la tornada a l'oficina i les mesures de seguretat que caldria adoptar.

El T-10RSD es pot portar com si fos un clauer o bé penjat del coll (en aquest cas, permet posar-hi la targeta de la feina). "»A dins els dispositius porten una electrònica que funciona amb radiofreqüència, es comuniquen uns amb els altres com si fossin mòbils i podem mesurar a quina distància es troben amb una precisió de 10 centímetres», concreta Chetrit.

A més d'enviar un avís cada cop que la distància no es manté, el director de Claitec explica que, si es vol, els dispositius poden donar una prealarma (per avisar que els treballadors estan a punt de saltar-se la distància de seguretat). Claitec ja té una precomanda d'unes 30.000 unitats. L'hi ha fet la multinacional alemanya que duu a terme la prova pilot. Cada aparell costa uns 150 euros i no cal fer-ne cap instal·lació addicional.