Espanya El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de defuncions en 27.136

? El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies. En total, durant l'última setmana, s'han registrat 26 defuncions: 6 a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Euskadi, Castella-la Manxa i Astúries. Segons el darrer informe, entre dissabte i diumenge es van detectar 323 nous casos positius confirmats, i ja sumen un total de 243.928 des que va començar la pandèmia. D'aquests, 12 es van detectar a Madrid, 8 al País Valencià i 7 a Catalunya. Sis comunitats no tenen cap nou cas en les darreres 24 hores. Hi ha hagut 4.434 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.737, en la darrera setmana. En l'última setmana hi ha hagut també 110 hospitalitzacions, de les quals 33 s'han produït a Madrid, 16 a Catalunya, 14 a Castella i Lleó i 12 a Castella-la Manxa. En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.619, 5 en els últims set dies. Hi ha catorze comunitats sense cap entrada en Unitats de Cures Intensives en la darrera setmana. La resta en té una, i són Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, País Valencià i Madrid.