L'interior de la futura sotscomissaria de policia de Girona s'ha d'enderrocar

La masia de Can Borrassó, on s'ubicarà la futura sotscomissaria. ajuntament de girona

L'interior de l'edifici de Can Borrasó, que havia d'allotjar la nova sotscomissaria de la Policia Municipal de Girona al barri de Santa Eugènia, serà enderrocat i reformat de nou. L'antiga masia centenària ha quedat «obsoleta per la nova funció que se li demana», segons Lluís Martí Arderiu, regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

L'enderroc i la reforma d'aquesta masia suposa un efectiu i uns operaris especialitzats del que l'Àrea d'Urbanisme del consistori gironí «no disposa», segons Lluís Martí, per aquesta raó es contractaran els serveis d'un arquitecte o d'un grup especialitzat i capacitat per dur a terme aquesta reforma. Tal com especifica el regidor, Can Borrassó no s'adapta actualment a la nova funció de sotscomissaria que ha de desenvolupar, i per això és necessari l'enderroc interior d'aquest edifici i una nova reforma. El projecte redactat pels serveis tècnics municipals evidencia la intenció de conservar la imatge exterior de la masia, «per tal de posar en valor una construcció que s'identifica amb el barri». El pressupost total per a la realització d'aquesta reforma és de 18.029 euros.



Contractació «puntual»

La contractació dels especialistes es farà mitjançant la tramitació de la Instrucció de Contractes menors de l'Ajuntament, com a necessitat «puntual» i «esporàdica», a les empreses Plana Hurtós Enginyers, Servei d'Enginyeria Sobirana Parès i Emc2 Servei d'Enginyeria i Tecnologia. La contractació del servei s'adjudicarà finalment a l'empresa que presenti l'oferta més baixa.

La direcció del servei anirà a càrrec del cap de Projectes i Obres, Joaquim Roura Poch.



La primera externalització

Aquesta sotscomissaria, destinada als veïns de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís, serà el primer equipament d'externalització de la Policia Municipal de Girona. La construcció d'aquest equipament, al carrer de la Maçana del barri de Santa Eugènia, era una de les promeses del govern local per aquest barri i també una reivindicació veïnal. L'objectiu principal del projecte és reforçar la policia de proximitat a aquests barris, que tenen una alta densitat de població i d'habitatges.

Quan funcioni l'equipament es preveu que pugui estar obert les 24 hores al dia, amb la presència d'agents de la Policia Municipal, i que ofereixi els serveis bàsics perquè els veïns no s'hagin de desplaçar a la comissaria principal. Alguns d'aquests serveis serà la d'atenció ciutadana i presentació de denúncies, també serà el punt de referència per als agents que fan servei als tres barris mencionats.



Una casa centenària

Can Borrassà és una masia centenària ubicada davant del parc de Núria Terés, al carrer de la Maçana i ubicada a la zona de frontissa al barri de Santa Eugènia. L'edifici, format per dues plantes i un altell, va ser valorat de «bon estat» i amb necessitats de fer-hi «poca reforma» per l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, en la seva adquisició, va destacar la importància de la ubicació d'aquesta sotscomissaria, ja que es trobava a tocar a dos dels barris més poblats de la ciutat: Can Gibert del Pla i Santa Eugènia. També va ressaltar que serviria per donar més seguretat a la zona de les Hortes.

A finals de desembre van iniciar-se els primers treballs de prospecció del subsòl per comprovar de quins materials estava format. Aquesta actuació va tenir un cost de 2.384 euros.