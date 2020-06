Una pintada a la cabina impedeix la sortida d'un tren a Puigcerdà

La pintada d'un grafiti al frontal de la cabina de conducció deixa un tren de la línia R3 sense poder efectuar la seva sortida.

El tren, amb origen Puigcerdà, havia de sortir ahir a tres quarts de nou del matí quan va veure's afectat per la pintada d'un grafiti davant la cabina del conductor. Aquesta pintada al parabrises del tren no garantia la plena visibilitat i, per tant, no podia garantir la seguretat dels clients.

Segons informa Renfe en un comunicat de premsa, els viatgers afectats van ser traslladats per carretera fins a Planoles, on van poder continuar el seu desplaçament en tren.

Des de Renfe lamenten l'afectació i el retard provocat als clients i manifesten que durant les últimes setmanes han vist, de forma reiterada, com s'anava repetint aquest tipus de vandalisme a trens i instal·lacions ferroviàries.

Anualment la neteja de grafitis com aquest suposa, segons dades de Renfe, un cost de 10 milions d'euros i provoca retards i afectacions a aproximadament 2 milions de clients.