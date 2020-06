La piscina municipal de Sils rep els primers banyistes de la temporada

La piscina municipal de Sils ha reobert les portes aquest dilluns 15 de juny aprofitant l'entrada de la Regió Sanitària de Girona en la fase 3. Durant el matí ja ha rebut els dos primers banyistes, dos germans de 8 i 13 anys, que han aprofitat el sol i la bona temperatura per refrescar-se. L'Ajuntament de Sils ha marcat quadrats a la gespa per delimitar la zona on estirar les tovalloles. Cada quadrat està separat per dos metres per tal de garantir les distàncies de seguretat. A més, a l'entrada es mesura la temperatura de tots els banyistes i aquells qui tinguin febre no podran entrar. Per altra banda, si en qualsevol moment hi ha algun usuari que manifesta dificultats