Recuperat després de 67 dies en coma i 90 a cures intensives

Una llarga recuperació. Un empresari català sobreviu després de 67 dies en coma induït i 90 a la UCI pel coronavirus. Ara, es recupera de les seqüeles físiques.

'empresari català Bosco Fonts ha estat una de les persones que més temps ha estat a la UCI per Covid-19 a Espanya: ha passat 90 dies ingressat a l'hospital -primer al Quirón i després al Clínic de Barcelona-, 67 dels quals en coma induït: «Em sento tremendament afortunat. Sé que m'he salvat d'una de bona».

Fonts és a casa des del 28 de maig, a Sant Andreu de Llavaneres, on es recupera de les seqüeles físiques de tres mesos de malaltia i inactivitat, i acompanyat de la seva dona, Rosa; les seves filles, Anna i Maria, i els molts amics i familiars que el visiten: «La família és fonamental. Ha estat arribar a casa i començar a millorar». El coma ha deixat Fonts amb 15 quilos menys, problemes de ronyó que l'obliguen a fer diàlisi, una traqueotomia que està cicatritzant i molta musculatura que recuperar; però té l'esperit intacte i els pulmons recuperats: «Quan em van induir el coma jo estava en un 50 o 60% de capacitat pulmonar, que és poquíssim; ara ja estic al 99 o 98».

Cada dia fa exercici i fisioteràpia i -tot just una setmana després d'arribar a casa en cadira de rodes- ja camina amb ajuda d'un caminador o amb algun familiar: «Estic convençut que al juliol caminaré sense ajuda i que l'1 de setembre estaré totalment recuperat».



Una malaltia desconeguda

A dia d'avui, Fonts encara no sap com va contreure el coronavirus: no havia estat a la Xina ni Itàlia, encara que una setmana abans de notar els primers símptomes va estar a Pamplona i amb altres persones de Madrid, on hi ha haver els principals brots de la infecció. Recorda els primers símptomes sobre el 5 de març: «Ni se'm va passar pel cap que fos el covid. Tenia una mica de febre, però em prenia un paracetamol i parava, encara que de seguida tornava, així que el metge em va dir que m'anés a fer una anàlisi de sang al Quirón. I ja no en vaig sortir». «Em van fer la prova del coronavirus dues vegades, i va sortir negativa dues vegades, però el doctor [Joaquim] Puig, una eminència, va dir que no, que els símptomes eren de coronavirus i que jo tenia la malaltia. I va encertar», ha recordat Fonts, convençut que la decisió del metge li va salvar la vida.

El 15 de març, el dia que va començar l'estat d'alarma a Espanya, havia empitjorat i va entrar en coma induït; durant els 67 dies següents va romandre intubat al llit de l'hospital, sense visites de la seva família -que rebia cada dia un informe per telèfon- i profundament adormit, mentre se superaven els dos mesos de confinament i creixien dia a dia les xifres d'infectats i morts.



Més de 5.000 missatges

«Quan em vaig despertar, no tenia ni idea del que havia passat ni que havia estat tant temps dormit. No em feia mal res i estava tranquil, però no em podia moure, i, quan vaig voler posar-me bé el coixí, vaig notar que em fallaven els braços: estava completament invàlid», ha explicat.

En obrir els ulls, es va trobar amb més de 5.000 missatges de WhatsApp en què amics i coneguts li enviaven ànims, encara que sabien que ell no podia llegir-los; també va poder retrobar-se amb les seves filles i la seva dona, i amb l'equip de sanitaris que el va atendre durant els més de dos mesos de coma.

«Fins ara no era conscient del que són les infermeres, la importància i talent que tenen», ha declarat Font, que està agraït a l'equip mèdic que el va atendre als dos hospitals, i destaca la importància i competència del sistema sanitari, a què li agradaria correspondre; per exemple, col·laborant-hi com a voluntari.