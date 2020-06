La regió sanitària de Girona registra dues noves morts per Covid-19 i s'eleven a 793

La regió sanitària de Girona ha registrat dues noves morts per Covid-19 i les defuncions ja s'eleven a 793 des de l'inici de la crisi sanitària.

Tres persones més han donat positiu a les proves del coronavirus i els positius arriben ja a 6.987, segons les dades que ha fet públiques avui el departament de Salut.

Les dades d'ahir mostraven que hi havia 791 defuncions però avui se'n reporten dues més, una de les quals forma part de persones que havien donat positiu a la Covid-19 i l'altra víctima mortal, era sospitosa d'estar contagiada. En total, ja hi ha hagut 793 defuncions a la Regió sanitària.

Quant al nombre de persones que han mort en residències de la gent gran, aquest es manté en 243 víctimes.

Pel que fa a la resta de defuncions -siguin positives o sospitoses de patir el coronavirus-, 353 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 126 persones han perdut la vida al seu domicili. Les dades de Salut també mostren 71 defuncions que no es poden classificar en cap d'aquests supòsits anteriors perquè manca informació.

Quant a les altes, el nombre es manté igual que el d'ahir, amb 2.690 persones que han superat la malaltia i estaven ingressades.



109 nous casos a Catalunya

En total, les funeràries catalanes han reportat 4 noves morts per covid-19, un més que en l'últim balanç del Departament de Salut.

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.457. A banda, s'han detectat 109 nous casos positius testats (31 menys) i ja en són 69.674.

D'entre les víctimes, 6.799 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (un més), 4.084 ho han fet en una residència (les mateixes que en l'últim balanç) i 788 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 786 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.112 persones ingressades greus i actualment en són 82, les mateixes que fa 24 hores.

