La Regió Sanitària de Girona suma un dia més sense cap mort

La Regió Sanitària de Girona entra avui en fase 3 després de tancar un nou diumenge sense lamentar cap nova vícima mortal per covid-19. Durant la setmana passada van morir 3 persones per coronavirus a les comarques gironines, que augmenten el nombres acumulat a 791. D'aquests, 578 són casos confirmats mentre que 213 són sospitosos.

Pel que fa al nombre de casos, el total acumulat a la regió sanitària se situa ben a prop dels 7.000. Amb els dos nous positius registrats ahir, el nombre ja ascendeix a 6.984, dels quals 1.649 són residents a centres de gent gran. Per tant, en la darrera setmana s'han sumat al còmput global 110 nous casos, dels quals 30 corresponen a centres geriàtrics.



Baixen els contagis a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 3 noves morts per covid-19, vuit menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.453. A banda, es van detectar 140 nous casos positius testats, 33 menys que ahir dissabte, fet que deixa la xifra en 69.565. De les tres noves víctimes, dues van morir en hospital o centre sociosanitari mentre que l'altra no està classificada per falta d'informació. Fins ara hi ha hagut 4.111 persones ingressades greus per covid-19 i actualment en són 82, una menys que ahir i una xifra que s'ha reduït en 21 persones en les últimes 72 hores. Salut detalla que fins ahir s'havien donat un total de 39.039 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 20 més en un dia.

A Barcelona, l'hospital Clínic va registrar ahir el primer dia sense cap urgència ni cap ingrés per covid-19 des del mes de març. Aquest centre hospitalari, de fet, era el de referència per ingressar els primers positius que van detectar-se a Catalunya. A través de Twitter, el Clínic va voler recordar de tota manera que les mesures de prevenció són «molt més importants durant el desconfinament», perquè és quan el contacte social i la mobilitat augmenten les possibilitats de contagi. «No ens relaxem! Evitem un rebrot!», va afegir.