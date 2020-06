Rescaten una dona que cau d'una altura de sis metres a Begur

Els Bombers van rescatar dissabte una dona de 42 anys que s'havia precipitat des d'una altura d'uns 6 metres a la zona de la cova del Rec de Ses Gralles a Begur.

L'equip d'emergències va rebre l'avís al voltant de les 8 del vespre de dissabte i van activar l'helicòpter amb GRAE i tres dotacions terrestres dels Bombers. La víctima havia caigut en un dels avencs de la zona de ràpel 3.

Per poder-la rescatar, els Bombers van muntar una instal·lació per accedir a la dona ferida fent ràpel. Quan van arribar on era la dona, li van immobilitzar el turmell i la van extreure del pou amb triangle d'evacuació. Després, amb llitera, la van traslladar fins a l'ambulància del SEM.

El dispositiu de rescat va acabar cap a les deu de la nit. La víctima no va patir ferides de gravetat.

L'equip del SEM la va atendre i la va traslladar a l'hospital de Palamós. Al lloc també s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local.