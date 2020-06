Sánchez avança l'obertura de les fronteres de la UE al 21 de juny

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir als presidents autonòmics, durant la catorzena videoconferència del decret d'alarma, que s'aixecaran els controls de les fronteres de la Unió Europea a partir del pròxim 21 de juny. A més, a partir de l'1 de juliol s'obriran les fronteres amb tots aquells països fora de l'acord de Schengen.

El cap de l'executiu va argumentar que la decisió fronterera s'adopta en consonància amb l'evolució favorable de la pandèmia. S'aixecaran els controls fronterers de tots els països del tractat de Schengen a partir del 21 de juny, fet que suposa avançar 10 dies l'obertura prevista de les fronteres. A Espanya s'acabarà també la quarantena de 14 dies que s'havia establert per a totes aquelles persones que arribessin de fora. Aquestes decisions s'uneixen al projecte pilot que comença avui a les illes Balears, on està previst que arribin uns 11.000 turistes alemanys.



Portugal, l'excepció

No obstant això, hi ha l'excepció de Portugal, que ha demanat que les seves fronteres amb Espanya no s'obrin fins a l'1 de juliol. Sánchez va explicar que, a conseqüència de la relació «tan especial» que tenen amb Portugal, l'1 de juliol celebraran a la frontera entre els dos països una trobada entre el rei Felip VI i ell mateix, en representació d'Espanya, i el president de la República i primer ministre portuguès, en representació de Portugal. Segons va dir, ho faran en territori espanyol i portuguès, però encara estan ultimant el lloc on reunir-se els quatre representants dels dos Estats.



UE: El llistat dels tercers països

A més, el cap de l'executiu va traslladar als presidents autonòmics que encara estan «pendents que es faci un llistat conjunt» per part de la Comissió Europea en relació amb «les restriccions a tercers països en la seva circulació cap al continent europeu».

Sánchez va reconèixer que aquest és un tema «crític» perquè l'evolució de l'epidèmia a Europa «va francament bé» però a la resta del món, com per exemple al continent americà, va «molt malament». També va citar en aquest punt altres països pròxims a Europa, com ara Rússia.

Sobre aquest afer, Brussel·les ja va declarar dijous passat que confia que els Estats membre siguin capaços de consensuar una llista tancada però «revisable periòdicament» de països tercers que no suposen un risc i que els seus nacionals podran viatjar aquest estiu al conjunt de la UE, ja que una vegada arribat a un país del bloc tindrà llibertat de moviment per tots els Estats membre.

La llista ha de basar-se en criteris epidemiològics, malgrat les dificultats que la comissària va reconèixer que existeixen per recaptar dades verificables en determinats països, i també ha de tenir en compte qüestions com les mesures de contenció durant el viatge.



Avanç a la fase 3

Aquesta última conferència de presidents per via telemàtica es va produir just quan es complien tres mesos des de l'inici de l'estat d'alarma a Espanya, el passat 14 de març. Aproximadament el 70% de la població espanyola inicia avui la fase 3 de la desescalada, entre les quals es troba la regió sanitària de Girona i les comarques centrals de Catalunya, mentre que Barcelona, la seva àrea metropolitana i la regió sanitària de Lleida hauran d'esperar alguns dies més per començar l'última etapa de la desescalada.

Les altres zones d'Espanya que entren avui a aquesta tercera etapa són les províncies manxegues de Toledo, Ciudad Real i Albacete, fase en què ja estaven Cuenca i Guadalajara. S'endinsen igualment a la fase 3 Burgos, Palència, Lleó, Zamora i Valladolid a Castella i Lleó, mentre que la resta de províncies de la comunitat autònoma continuaran a la fase 2 (Salamanca, Àvila, Segòvia i Sòria). De la mateixa manera, passen de fase les tres províncies de la Comunitat Valenciana (Alacant, Castelló i València) i la Ciutat Autònoma de Ceuta. Per la seva banda, Galícia inaugura avui mateix la nova normalitat tal com va acceptar el Govern central, convertint-se així en la primera autonomia que abandona l'estat d'alarma. Aquelles àrees que continuïn encara a la fase 2 podran demanar en els pròxims dies l'avanç de fase i les autoritats sanitàries estudiaran cas per cas, però de totes maneres el país sencer abandonarà les fases de la desescalada quan l'estat d'alarma conclogui el 21 de juny.



Retard en l'aprovisionament

Pedro Sánchez va reconèixer que haurien d'haver-se aprovisionat «molt abans» d'Equips de Protecció Individual (EPI) o de respiradors per a les Unitats de Cures Intensiu (UCI). Així mateix, va destacar que haurien d'«haver reorientat abans» la fabricació de material sanitari per aconseguir un autoproveïment.

«Són coses que ara resulten més evidents», va assenyalar Sánchez durant la seva compareixença en la roda de premsa posterior a la reunió amb els presidents autonòmics en ser preguntat sobre quines coses hagués fet diferent i quina ha estat la decisió més difícil que ha hagut de prendre.

En aquest sentit, va incidir en què una de les «lliçons» que cal treure d'aquesta situació és que la pandèmia del coronavirus «ha de deixar petjada de preparació». «Ha de deixar una petjada de preparació, de prevenció, que abans no teníem», va precisar.