Tres de cada quatre ciutadans ja estan a la fase 3, entre ells els gironins

Al voltant del 70% de la població espanyola inicia avui la fase 3 de la desescalada, fet que representa que tres de cada quatre ciutadans espanyols estan ja en aquesta tercera etapa. Així doncs, passen a l'últim graó del pla de desescalada les zones sanitàries de Catalunya central i de Girona. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar ahir que 10 milions de ciutadans entren avui a la fase 3 i seran ja 34 milions en total, tres de cada quatre.

«L'epidèmia està evolucionant bé, però cal mantenir la prudència i tenir un comportament individual exemplar i respectant els consells de les autoritats sanitàries», va afegir el ministre.

A partir del 21 de juny les úniques ordres sanitàries que regiran arreu seran les del reial decret sobre la nova normalitat aprovat. El ministre va recalcar que a partir d'aquest dia els ciutadans podran moure's lliurement per tot el territori nacional i va afegir que les comunitats autònomes podran prendre decisions de salut pública segons les seves competències.



Galícia, la més avançada

Galícia és la primera comunitat que abandona l'estat d'alarma i entra avui en aquesta nova normalitat. El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va explicar ahir davant Pedro Sánchez i la resta de líders autonòmics que la seva intenció és que Galícia «recobri la normalitat de manera gradual i, en cap cas, de manera abrupta».

Per exemple, les competicions i esdeveniments esportius podran desenvolupar-se amb públic assegut, sempre que no se superi el 75% de l'aforament i amb un límit màxim de 300 persones en llocs tancats i 1.000 a l'aire lliure. En aquest mateix sentit, podran obrir parcs infantils a l'aire lliure però no guarderies perquè «hi ha menys risc» de contagi en espais oberts que en llocs tancats. A més, va destacar la importància d'extremar les precaucions en «esbarjos i zones comunes».