Els «xiringuitos» esperen amb esperança i respecte la nova normalitat

Temporada d'estiu difícil. Les guinguetes de platja, coneguts popularment com «xiringuitos», de la Costa Brava encaren un estiu atípic, que esperen salvar gràcies a l'entrada de turistes i visitants d'altres regions sanitàries el proper dilluns 22 de juny.

Poques coses són tan típiques de l'estiu com un «xiringuito» a peu de platja. Ofereixen un espai fresc on alliberar-se de la calor, a més de begudes i menjar sense haver de sortir de la sorra. L'epidèmia del coronavirus també ha alterat la dinàmica d'aquests bars, als quals se'ls ha escurçat la temporada i han hagut d'adaptar l'aforament en espais reduïts.

En una temporada normal, a mitjans juny els «xiringuitos» ja treballarien a tota màquina, però ahir, segon diumenge de juny, el panorama era ben diferent. Alguns encara no han obert, com La Gàbia dels Mussols de Sant Feliu de Guíxols, que té previst fer-ho el dia 1 de juliol, i a la platja de Palamós encara es podia veure un dels tres establiments de la platja muntant l'espai. Com qualsevol bar, tenien permès obrir des de la fase 1, però van ser pocs els que ho van fer, aquests locals viuen dels banyistes, i encara no es permetia. La guingueta Las Dunas a la platja de Sant Pol va obrir el primer dia que van poder. Ahir al migdia afirmaven que era el primer dia que veien la platja plena i que això es notava a l'hora de treballar. La platja de Sant Pol es nodreix bàsicament de les segones residències del voltant, la gran majoria estrangers o de Barcelona que encara no han arribat. Els propietaris del local esperen amb ganes i necessitat la lliure circulació de persones, però a la vegada amb una mica de por que no provoqui un rebrot i s'hagi de tirar enrere.

La majoria de propietaris consultats mostraven aquesta barreja d'emocions davant l'obertura. D'una banda, tots aquests negocis necessiten els turistes i visitants per sobreviure, però a la vegada els preocupa que aquesta llibertat de moviment provoqui un rebrot i els obligui a tornar a tancar.

A l'Onada de Palamós, al mig de la platja gran, ahir era el segon dia que tenien obert, quan normalment obren al març. Com a la majoria, no els han posat problemes per ampliar la zona de taules, però tampoc els soluciona gairebé res. Les taules queden fora de la carpa, sense ombra, «menjaries al sol?», preguntava el propietari del local, mentre ens queia un sol de justícia al cap. Encaren la temporada «ara ja amb pèrdues», ja que al retard de l'obertura se'ls suma la pèrdua de la Festa Major de Palamós, una de les setmanes més fortes de la localitat. El mateix panorama es troben al «xiringuito» Roca Negra de La Fosca, on van obrir dilluns passat. En ser una platja petita, encara tenen més incertesa de com anirà l'estiu, ja que és una platja que a l'estiu és complicat trobar lloc.

Però no a tot arreu es viu igual. Al Cavall Bernat de Platja d'Aro es mostraven optimistes i contents de com s'havien fet les coses al municipi. Obert des de l'entrada a la fase 2, afirmaven que els dies que ha fet sol, la gent de Platja d'Aro i dels voltants ha respost i han tingut feina. A més, amb el permís per ampliar la zona de taules, han pogut mantenir l'aforament anterior i mantenir la distància de seguretat entre taules, i asseguraven que els xiringuitos eren un «espai lliure de covid i segur». Esperen l'obertura amb moltes ganes, ja que «a Platja d'Aro vivim del turisme» i molt tranquils amb la seguretat de la platja, ja que al ser tan gran «ni el 15 d'agost està al límit d'aforament».