La Costa Brava i l'interior de Girona es preparen per rebre milers de barcelonins

L'entrada de Barcelona i la regió sanitària de Lleida a la fase 3 de la desescalada permetrà moure's sense cap tipus de restricció per tot Catalunya. Després de més de tres mesos, els habitants de la capital catalana i la seva àrea metropolitana podran desplaçar-se sense problemes arreu del territori, el que fa preveure una allau de sortides -especialment a partir de divendres a la tarda- en direcció a destins com la Costa Brava i zones de l'interior de les comarques gironines.

Durant el confinament, moltes poblacions turístiques de la Costa Brava s'han intentat blindar d'aquells que, de forma irregular, intentaven arribar a la seva segona residència saltant-se el confinament. També a la mateixa capital van posar en marxa controls per evitar una sortida en massa de vehicles. Per exemple, coincidint amb la Setmana Santa, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona muntar un dispostiu per evitar la sortida de fins a 450.000 vehicles, que són els que habitualment surten de la capital durant les operacions sortides de vacances.

La Generalitat ultima una nova regulació



El govern català establirà una regulació pròpia immediatament després que tot Catalunya entri a la fase 3 de la desescalada. "No regularem la fase 3, sinó directament la nova etapa", va explicar dimarts la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu. Segons la Generalitat, Catalunya s'estarà el "mínim imprescindible" en la tercera fase: "Unes hores o un dia", va apuntar. La Generalitat, va explicar, no s'esperarà al final de l'estat d'alarma, per aprofitar el cap de setmana i "esponjar" l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Budó va concloure que la decisió té l'aval dels criteris mèdics i que l'executiu ja té el marc regulatori de la "nova etapa"