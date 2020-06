La fiscalia investiga el geriàtric de Palafrugell per la mort de 36 residents durant la pandèmia

La fiscalia investiga el geriàtric Palafrugell Gent Gran per la mort de 36 avis durant la pandèmia. L'associació de familiars de residents i usuaris del centre va decidir, en assemblea telemàtica el 30 de maig, posar en coneixement de la fiscalia "una sèrie de fets que poden ser constitutius de delicte intencionat o no". Segons ha pogut saber l'ACN, la fiscalia ha obert diligències d'investigació per la possible comissió de delictes d'imprudència amb resultat de mort. La fiscalia vol saber si es va cometre alguna negligència a l'hora de tractar els usuaris afectats per la covid-19. Els Departaments de Salut i Afers Socials han declinat fer declaracions però asseguren que col·laboraran aportant tota la documentació que se'l requereixi.

La investigació al geriàtric de Palafrugell (Baix Empordà) se suma a la trentena de les que s'han obert arreu de Catalunya per la gestió dels centres de gent gran durant la pandèmia. Hi ha diligències obertes tant per via penal com per via civil, arran de l'elevada mortalitat que van registrar alguns geriàtrics arran de la crisi per la covid-19.

A Palafrugell, la investigació s'encarrila per via penal. En aquest cas, la fiscalia no ha actuat d'ofici. L'origen ha estat un escrit de denúncia presentat per l'Associació de Familiars i Residents d'Usuaris (AFRU) de Palafrugell Gent Gran.

Durant una assemblea extraordinària, que l'associació va celebrar de manera telemàtica el 30 de maig passat, els familiars van decidir posar el cas en coneixement de la fiscalia. Li van trametre un escrit, exposant la situació viscuda al geriàtric, perquè si el ministeri públic ho considerava oportú, obrís una investigació.

Ara, segons ha pogut saber l'ACN, la fiscalia ha incoat diligències per possibles delictes d'imprudència amb resultat de mort. La investigació se centra en esclarir si el geriàtric no va adoptar els mitjans necessaris per evitar contagis entre els residents i si, un cop els ancians ja s'havien infectat per covid-19, el tractament i les cures que se'ls van proporcionar van ser les adequades.

36 víctimes mortals

Segons dades actualitzades, al Palafrugell Gent Gran han mort 36 avis per coronavirus. A finals de març, i davant l'increment de contagis a la comarca, la segona planta del geriàtric es va reconvertir en sociosanitari. En concret, s'hi va habilitar una unitat de convalescència amb 30 llits destinats a positius de coronavirus que requerissin ingrés.

Després de conèixer que la fiscalia ha obert diligències d'investigació, l'ACN s'ha posat en contacte amb els Departaments de Salut i Afers Socials. Han declinat fer declaracions, però sí que han especificat que es posen a disposició de la fiscalia per facilitar tota la informació que se'ls pugui requerir. I que col·laboraran en la investigació al Palafrugell Gent Gran.