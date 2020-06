El Govern demana que tot Catalunya entri dijous en fase 3

El comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) va aprovar ahir, a proposta del Departament de Salut, demanar al Ministeri de Sanitat que autoritzi que Barcelona i la seva àrea metropolitana i Lleida entrin dijous a la fase 3 de la desescalada. La petició s'ha formulat després d'analitzar les dades epidemiològiques que evidencien que les regions sanitàries de Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida presenten un risc baix de contagis. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va afirmar que analitzaran la petició i demà prendran una decisió. «Prendrem la decisió conjunta que millor s'avingui a la situació», va indicar en una entrevista a La Sexta.

D'aquesta manera, si el ministeri ho autoritza, a partir de dijous tot Catalunya estarà ja en fase 3, de manera que serà possible la mobilitat entre totes les regions sanitàries. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la setmana passada va mostrar el seu enuig amb el Departament de Salut per no proposar que Barcelona passés a la fase 3 ahir mateix, va declarar ahir que confia que la ciutat podrà progressar abans del cap de setmana, ja que els indicadors epidemiològics de la ciutat són tan bons com els de les altres regions que ja han canviat de fase. L'alcaldessa havia defensat l'avanç a l'última fase de la desescalada perquè els molts barcelonins que tenen planificat desplaçar-se amb motiu del pont de Sant Joan puguin fer plans i avançar la seva sortida de la ciutat durant el cap de setmana. També el Gremi de Restauració de Barcelona havia demanat poder avançar ja aquest dilluns a l'última fase de la desescalada.

Fonts del Departament de Salut han recordat que l'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de diversos factors, com l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva També es valora la capacitat de l'atenció primària per diagnosticar i fer seguiment dels nous contagis amb la disposició de proves PCR. Tot això, indiquen, ha fet possible que la Generalitat hagi valorat que «aquest sigui el moment per fer aquest nou avançament de fase».

El ministre Illa, per la seva banda, va explicar que esperen que la trobada bilateral entre el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat es pugui celebrar demà per tal d'avaluar la situació des del punt de vista tècnic. «Prendrem la decisió conjunta que millor s'avingui a la situació», va afirmar. A més, el ministre també va assenyalar que cal fer una revisió del model de residències per a gent gran i que també s'haurà de «veure què ha passat». «Em sembla de sentit comú», va assenyalar. D'altra banda, va admetre que no descarten més brots i va advertir que de rebrots n'hi haurà a tots els països.



Sistema de detecció precoç

Per això, va afirmar el màxim responsable de Sanitat, és de vital importància comptar amb un bon sistema de detecció «precoç» que permeti identificar els casos i actuar amb «contundència». «Tenim una bona xarxa», va afegir Illa. En tot cas, va indicar que creu que una hipotètica segona onada no serà de la magnitud de la que hi ha hagut aquesta primera vegada. En aquest sentit, el ministre va explicar que estan treballant amb la hipòtesi d'una segona onada entre setembre i octubre i que s'estan «preparant».