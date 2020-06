El Govern rectifica i pagarà 900 euros als treballadors de geriàtrics

El Govern ha rectificat i finalment concedirà una paga de 900 euros a tots els treballadors de residències de gent gran i de persones amb discapacitat que hagin realitzat atenció directa durant la pandèmia amb independència de la categoria professional i del nombre de places públiques del centre. Tal com va informar ahir el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tots els treballadors que hagin dut a terme atenció directa cobraran la mateixa quantitat, pensada per compensar l'esforç realitzat durant l'emergència sanitària i que la conselleria concedirà a través d'una convocatòria específica . Inicialment, el Govern havia anunciat una compensació per als treballadors de les residències, majoritàriament dones, que ascendia a un màxim de 900 euros per a auxiliars de geriatria, coordinadors assistencials, facultatius i infermeres, mentre que la resta de categories cobrarien 500 euros. Amb el nou anunci el Departament ha ampliat la paga a tots els empleats de residències públiques i privades si tenen finançament públic.



Protestes per la compensació

D'altra banda, ahir al matí, una delegació de la secretaria de Sanitat de la FeSP-UGT de Catalunya va lliurar al Departament de Salut una carta adreçada a la consellera de Salut, Alba Vergés, per l'anunci d'atorgament de la compensació econòmica als professionals del sistema públic de salut.

Segons va informar el sindicat, «exigim que el millor reconeixement que es pot fer al conjunt dels professionals de la sanitat és destinar, via pressupostos, els recursos necessaris al sistema sanitari públic, retornar tots els drets arrabassats en els últims anys tant retributius com socials, així com prendre mesures a favor l'estabilitat laboral i contra la precarietat contractual dels professionals».

Paral·lelament, UGT va organitzar diverses protestes davant de centres sanitaris arreu de les comarques gironines i de tot Catalunya. El motiu de les concentracions era reivindicar la igualtat de tots els treballadors que han estat exposats al virus durant aquests darrers mesos i van mostrar el seu desacord davant el «classisme del Govern» a l'hora d'atorgar les compensacions econòmiques.

Un dels col·lectius més afectats i, per tant, més present en les concentracions d'ahir és el dels professionals de transport sanitari. Fonts del Servei d'Emergències Mèdiques van recordar a aquest diari que «som els grans orfes», ja que Salut «no ens ha tingut en compte durant la crisi ni a l'hora de facilitar protecció ni per compensar-nos econòmicament tot l'esforç». També van lamentar que en els darrers anys els serveis s'han multiplicat per quatre i tenen les mateixes dotacions.