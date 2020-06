Mor l'exalcalde de Campelles Manel Palau als 78 anys

L'alcalde de Campelles des de 1983 fins a 2011, Manel Palau Guix, va morir dissabte al migdia a Girona l'edat de 78 anys. L'accés a l'alcaldia el va fer com a independent, però a partir del segon dels set mandats que va liderar la política local campellenca, va fer-ho en representació de Convergència i Unió.

Les mostres de dolor han estat constants durant tot el cap de setmana per la desaparició de l'alcalde més longeu del Ripollès, amb un llegat polític de gairebé tres dècades durant les quals va ser l'impulsor d'entitats com l'Associació d'Entitats Locals Forestals de Catalunya (Elfocat) o el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR). A més també va ocupar el càrrec de Conseller Comarcal. Com a alcalde va ampliar la xarxa de distribució d'aigua als nuclis disseminats i va pavimentar carrers.

A les eleccions municipals de 2011 va decidir no presentar-se i el seu lloc com a cap de llista de Convergència i Unió va ocupar-lo Jordi Simón.

A partir d'aleshores CiU va perdre el govern municipal en mans de Joan Dordas, que havia estat el gran antagonista de Manel Palau durant els seus últims mandats, i que curiosament també va morir fa poc més d'un mes. Arran de la mort de Dordas, el fill de Manel Palau, Josep Palau, de Junts per Campelles i el Baell havia d'ocupar la regidoria vacant a l'Ajuntament de Campelles, tot i que finalment va cedir el seu càrrec a la cap de llista del partit, Judith Cornellà.

La cerimònia d'enterrament de Manel Palau, que era natural de Ripoll, es va fer, ahir, a les deu del matí a l'església de Campelles i va ser enterrat al cementiri del mateix municipi.