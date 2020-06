Pere Vila :«les dades de la Covid-19 són més optimistes però no hem d'abaixar la guàrdia»

El Comitè Territorial de Coordinació d'Emergències de Girona ha celebrat avui l'última reunió ordinària de seguiment de la Covid-19 a la demarcació.

El Gabinet, que s'ha reunit setmanalment des de l'inici de la pandèmia, convocarà reunions extraordinàries sempre que sigui necessari, segons informa la Generalitat en un comunicat.

El passat 27 de febrer el Comitè Territorial de Coordinació d'Emergències de comarques gironines es va reunir per primer cop per informar sobre la Covid-19. Des de llavors, s'ha reunit 16 vegades per fer el seguiment setmanal de l'evolució de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona.

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, juntament amb les directores i els directors dels diferents Serveis Territorials a Girona i els responsables dels cossos d'emergències, han estat els encarregats d'actualitzar, setmana rere setmana de forma telemàtica, la informació.

Al llarg de les trobades el delegat del Govern, Pere Vila, ha remarcat la implicació i la feina dels representants municipals i comarcals en la gestió de la pandèmia.

Amb l'entrada de la Regió Sanitària de Girona a la Fase 3 del desconfinament, el Comitè de Coordinació d'Emergències de Girona ha celebrat avui la seva última reunió ordinària, malgrat que se'n podran convocar d'extraordinàries sempre que la situació ho requereixi. En aquest sentit el delegat, Pere Vila, ha recordat que "tot i que fa un temps que les dades de la Covid-19 van essent més optimistes no hem d'abaixar la guàrdia, tenim molta feina per fer a partir d'ara per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia".

El Comitè Territorial de Coordinació d'Emergències de Girona, es va crear el gener de 2020, arran del temporal Gloria, per donar una resposta àgil i coordinada a les emergències arreu de la demarcació.

