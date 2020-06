El PSC, sobre el govern de Madrenas: «Està aturat i no atén els problemes»

El grup municipal socialista de Girona ha fet valoració del primer any de l'equip de govern de Marta Madrenas (JxCat) com a alcaldessa electa –cal recordar que l'anterior mandat, amb govern de Convergència i Unió (CiU) tenia Carles Puigdemont com a alcalde, que va deixar el càrrec en ser elegit president de la Generalitat l'any 2016 i, després d'un breu pas d'Albert Ballesta, Madrenas va assumir l'alcaldia.

En un comunicat, el PSC critica que de les 365 mesures del Pla de Mandat «no s'ha avançat en cap». Més en concret, asseguren que «la ciutat de Girona té un govern aturat que ens condemna a la paràlisi» i afegeixen que aquesta paràlisi «ha estat causada per la voluntat de governar per governar i per la manca de tenir capacitat de crear una majoria transversal capaç d'introduir els canvis i les solucions polítiques que Girona necessita».

A través de la portaveu de la formació, Sílvia Paneque, posen de manifest que «Madrenas evita emprendre cap projecte de profunditat [en el ple] i només hi ha punts de tràmit o burocràtics». Paneque també recorda que «creix» l'escletxa social entre barris en matèries com la desigualtat social, l'atur, les desigualtats de gènere o els ingressos familiars: «Alguns barris com Santa Eugènia, Can Gibert, Sant Narcís o Pont Major arriben a tenir un 30% més d'atur que altres zones de Girona». La socialista subratlla que «hem de recuperar el model de ciutat educadora i frenar aquest augment de la segregació».

Pel que fa a l'habitatge, asseguren que l'equip de govern «ha deixat al calaix» aquest tema i que «no hi ha cap mesura per afrontar el problema o posar-hi solució». En el comunicat, els socialistes també aprofiten per criticar altres projectes com el pla especial de la Devesa, que apunten que «ha estat abandonat i ha suposat la pèrdua de 90.000 euros per a l'Ajuntament»; el projecte de l'Agència Turística que critiquen que «tampoc s'ha creat»; o el pla de mobilitat urbana, on asseguren que «no hi ha cap notícia que el govern de Madrenas hagi posat al dia les necessitats de mobilitat d'avui a la ciutat».



La delegació de competències

El PSC posa el dit a la llaga en la darrera actuació de l'equip de govern, que pretenia delegar determinades competències del ple a la Junta de Govern Local amb una votació per majoria simple, un fet que l'interventor de l'Ajuntament, Carlos Merino, va afirmar que no era «vàlid» i que va criticar durament tota l'oposició.

Sobre aquest fet, els socialistes conclouen que «a Girona hi ha un govern amb clara minoria que va voler governar sense tenir en compte el resultat democràtic en les últimes eleccions».