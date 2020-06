Rebutgen formar futurs metges a distància

Els degans de les vuit facultats de Medicina de les universitats catalanes públiques i privades han signat un comunicat conjunt en què reivindiquen la necessitat de mantenir les pràctiques clíniques presencials perquè creuen que no es pot formar els futurs metges «a distància». Els degans de les facultats de Medicina de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Pompeu Fabra (UPF), Rovira i Virgili (URV), de Lleida (UdL), de Girona (UdG), de Vic (UVic-UCC) i Internacional de Catalunya (UIC) expressen la seva preocupació per l'efecte de la pandèmia en els plans docents dels ensenyaments de Medicina, principalment en relació amb les pràctiques clíniques.

Davant d'algunes veus que demanen una formació totalment a distància, els degans defensen que la docència virtual i presencial no han de ser competidores entre si, sinó complementàries, i que «l'ensenyament de la Medicina moderna no es pot fer, ni s'ha de fer, seguint models d'universitat a distància». «No és encertada ni admissible la substitució radical de l'ensenyament compartit a les aules o als laboratoris per una formació a distància fonamentalista», afirmen en el comunicat.

La nota també recorda que més de 500 alumnes que van veure suspeses sobtadament les seves pràctiques clíniques a causa de l'emergència sanitària pocs dies després responien a la demanda de voluntaris.