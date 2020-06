Recollida de firmes per denunciar les irregularitats d'un bar de Girona

Un grup de veïns del barri de Sant Pau de Girona s'ha organitzat per fer una «denúncia col·lectiva» pels incomplimements de les normatives municipals que asseguren que està practicant un bar del carrer Freser. Unes irregularitats que, afirmen, estan patint una setantena de veïns per excés de sorolls, en hores sense permís, amb una terrassa que no podrien tenir i amb clients incívics. De moment han iniciat una recollida de signatures per presentar-les a l'Ajuntament juntament amb una instància per fer la denúncia.

Asseguren que el local no té permís d'ocupació de la via pública i que malgrat això ocupa part d'una plaça. També posen de manifest que no compleix els horaris que té marcada l'activitat i que no compleix l'ordenança municipal de sorolls i vibracions». Excedeix amb escreix els decibels establerts».



Impotència i immunitat

Afirmen que se senten «impotents davant de tanta passivitat de l'Ajuntament» i que han intentat dialogar amb el responsable de l'establiment sense èxit. Consideren que el propietari del negoci gaudeix «d'immunitat». Prèviament han posat els fets en coneixement de l'àrea d'Urbanisme i d'activitats del consistori i han parlat amb el defensor de la ciutadania, Ramon Llorente, a més de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i l'associació de veïns del barri.

L'Ajuntament de Girona ha negat aquesta passivitat. Fonts del consistori han exposat que coneixen la problemàtica i que els veïns els han informat de les queixes. Asseguren que hi estan «a sobre» i que «s'han aixecat ja diverses actes per part de la Policia Municipal, que estan seguint el seu curs». De fet, aquest divendres passat, hores abans d'un partit de futbol de Primera Divisió de futbol (el derbi andalús), una patrulla va entrar al local. La terrassa era plena de clients amb samarretes del Betis.

Les mateixes fonts municipals, de fet, expliquen que «el local no té llicència per a ocupació de la via pública» i que, per tant, no hi hauria d'haver taules i cadires a l'exterior de l'establiment. Aquest fet podria acabar comportant una sanció.

«Estem revisant la situació del local i la terrassa, esperem ben aviat poder tenir el resultat dels procediments administratius que tenim oberts en referència a aquest bar», han assenyalat des del consistori.

Diari de Girona ha intentat contactar amb el responsable del local telefònicament i in situ sense èxit. Aquest dilluns era el dia de descans setmanal de l'establiment.