Salut notifica tres noves morts per coronavirus a la Regió sanitària de Girona

El departament de Salut ha notificat tres noves morts per coronavirus a la Regió sanitària de Girona.

Les últimes dades fetes públiques eleven el nombre de defuncions fins a les 796.

D'aquestes, està confirmat que 580 persones havien donat positiu mentre que la resta (216) eren sospitoses de contagi.

Aquesta setmana, Salut ja ha notificat cinc morts (dues, ahir i tres, avui) a les comarques gironines.

La xifra de positius també ha patit un petit increment, amb quatre nous casos de contagi de Covid-19.

Des de l'inici de la pandèmia, a les comarques de Girona ja s'han notificat 6.991 contagiats. D'aquests, 1.649, eren persones ingressades en residències geriàtriques. Uns centres on han perdut la vida fins a 243 persones.

Quant altes hospitalàries, el nombre es manté en 2.690 respecte a les dades púbiques de Salut d'ahir.



12 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 12 noves morts per covid-19, vuit més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.469. A banda, s'han detectat 79 nous casos positius testats (30 menys) i ja en són 69.753. D'entre les víctimes, 6.805 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.085 ho han fet en una residència (una més) i 790 al domicili (dues més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 789 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.116 persones ingressades greus i actualment en són 79, tres menys que fa 24 hores.

De moment, les funeràries han comunicat dues morts corresponents al dilluns 15 de juny, tot i que és una dada que pot variar en els pròxims dies quan es reporti més informació. El 14 de juny n'hi va haver sis i el dia 13, cinc. Pel que fa a la retrospectiva de positius, el dia 15 se'n van declarar vuit, el dia 14, 21 nous casos, i el dia 13, tretze.

En les residències de gent gran, hi ha 14.827 casos confirmats, 16 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de diumenge. A més, 1.118 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 30 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat de 34 persones en un dia, fins a les 39.086.

