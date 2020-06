Sant Joan de les Abadesses donarà un val de 100 euros per comprar al comerç local

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) crearà un pla d'ajuts extraordinaris per a afectats per la covid-19 i impulsar el comerç local. S'aprovarà per ple aquest dimecres i consistirà en l'emissió d'uns vals de 100 euros que es podran bescanviar en comerços del municipi adherits a la campanya 'Reactivem Sant Joan'. Concretament, la mesura va dirigida a treballadors afectats per ERTO des de l'inici de l'estat d'alarma i autònoma que hagin patit una davallada del 70% dels ingressos. El termini per gastar-los serà fins a finals d'any i la partida dels vals serà de 40.000 euros. També es proposarà la congelació de la taxa d'ocupació de la via pública i la bonificació de rebuts de l'aigua i escombraries per a famílies vulnerables.

Segons ha explicat l'alcalde a l'ACN, Ramon Roqué, es tracta d'estar al costat de les persones amb més dificultats i, al mateix temps, "reactivar" el comerç local per minimitzar les conseqüències econòmiques de la covid-19 i les mesures de l'estat d'alarma.

Els beneficiaris dels vals de 100 euros han d'estar afectats per un ERTO presentat a partir del 14 de març del 2020, haver quedat a l'atur a partir d'aquella data i no haver estat afectat prèviament per un altre ERTO. També podran sol·licitar-ho els autònoms que hagin patit una davallada del 70% dels ingressos des del març sobre la mitjana dels sis mesos anteriors (entre el setembre del 2019 i febrer del 2020). També es demana estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries municipals i estar empadronat al municipi des d'abans del 14 de març. L'ajut s'abonarà en un pagament únic a través de vals amb valor de 50 euros, 20 euros, 10 euros, 5 euros.

D'altra banda, els comerços interessats en la campanya de vals han de complir també un seguit de condicions, com ara formar part de la Unió de Botiguers, tenir llicència d'obertura o estiguin tramitant-la i estar al corrent de les obligacions tributàries. Els que puguin acollir-s'hi, rebran la identificació 'Reactivem Sant Joan'.

Els interessats podran sol·licitar l'ajut a partir de la data establerta a la convocatòria i durant un termini de 15 dies hàbils. Ho hauran de fer de forma telemàtica al web de l'Ajuntament on també es publicaran les bases. Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud sempre i quan compleixin tots els requisits establerts.

Congelació de taxes i bonificacions a col·lectius vulnerables

Durant el ple també s'aprovarà la modificació d'ordenances per la situació extraordinària de la pandèmia. Entre les mesures hi ha la suspensió de quotes de serveis públics com la llar d'infants durant l'estat d'alarma, fins que es pugui restablir el servei amb normalitat. Per a famílies vulnerables, es bonificarà el 100% de la factura de l'aigua i el rebut de la recollida d'escombraries per famílies monoparentals amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i famílies que cap dels seus membres no tingui ingressos bruts anuals superiors al salari mínim. La condició és que l'habitatge sigui l'habitual i hi estiguin empadronats.

També se suspendrà durant sis mesos la taxa d'ocupació de la via pública per a establiments. I es permetrà ampliar l'espai de terrasses si es poden complir les distàncies de seguretat.

L'Ajuntament xifra en uns 150.000 euros el cost de la covid-19 per les arques municipals, incloent el paquet de mesures extraordinàries i d'altres com la compra de material de protecció. Una despesa que ha obligat a reestructura el pressupost i donar prioritat a l'emergència social i econòmica. També es destinaran entre 5.000 i 10.000 euros a les empreses que oferiran el casal d'estiu per assumir l'encariment del servei amb la contractació de més monitors per complir amb les normes sanitàries de prevenció i garantir que el cost de les famílies sigui el mateix que altres anys.