El Trueta dona l'alta al pacient que ha estat més temps ingressat pel virus

L'hospital Trueta va comunicar ahir via Twitter que el pacient que ha estat més temps ingressat pel coronavirus ja ha rebut l'alta. Es tracta d'en José i, concretament, ha estat hospitalitzat 85 dies. Segons va explicar ell mateix a través d'un vídeo, durant tres mesos ha estat en diverses plantes de l'hospital. Durant la malaltia, en José va arribar a perdre la mobilitat a totes les extremitats i, actualment, ja ha recuperat la dels braços. També va mostrar el seu agraïment a tot el personal que l'havia atès durant tot aquest temps. Finalment, el pacient s'acabarà de recuperar al centre sociosanitari la República de Salt.

Mateixos morts a Espanya

El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 25 en l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.109 casos confirmats per proves diagnòstiques, 181 més que al total de diumenge (243.928) i 40 diagnosticats el dia previ. D'aquests, n'hi ha 17 a Catalunya i 12 a Madrid. De les defuncions dels últims set dies, n'hi ha 6 a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Castella-la Manxa, el País Basc i Astúries. En l'última setmana hi ha hagut també 94 hospitalitzacions i 3 ingressos a UCIs a tot l'estat espanyol.

A Girona, diumenge es van notificar dues noves defuncions i tres nous casos positius per coronavirus respecte a la darrera actualització. Segons Salut, una d'aquestes morts es va produir diumenge, la resta de dades ­corresponen a actualitzacions de dies anteriors.

D'altra banda, trenta-set persones continuen ingressades per COVID-19 als hospitals de les comarques gironines. Són sis menys que divendres. D'aquests, sis es troben en estat greu.