El Corredor 5G del Mediterrani es començarà al setembre

El projecte del Corredor 5G del Mediterrani es posarà en marxa aquest setembre i es durà a terme fins al novembre del 2022. Després d'haver estat un dels onze projectes seleccionats per la Comissió Europea, el 5GMed s'engegarà al setembre per tal de fer proves per a la mobilitat automàtica i connectada en el tram del corredor mediterrani entre Figueres i Perpinyà.

El projecte, que té una inversió de 16 milions d'euros, dels quals el 75% són finançats per fons europeus, està promogut per un consorci coordinat per Cellnex Telecom i format per 21 entitats, empreses i centres tecnològics de Catalunya, França i la resta de l'Estat.