Descobreixen un fàrmac que redueix el risc de mort en pacients greus de COVID-19

Un grup d'investigadors del Regne Unit ha descobert que la dexametasona –un esteroide que té un cost aproximat de sis euros– pot ser clau per ajudar a tractar els pacients de COVID-19 que requereixen ventilació o oxigen. Tot i que el descobriment és preliminar –encara s'estan compilant dades i no s'ha publicat–, els dos investigadors principals de la recerca han anunciat que un règim de dosis baixes d'aquest fàrmac durant 10 dies redueix el risc de mort en un terç entre els pacients hospitalitzats de l'assaig que requerien ventilació.

«Aquest és un resultat que estadísticament és molt significatiu», va afirmar ahir Martin Landray, investigador de l'assaig i professor de la Universitat d'Oxford. «Són dades completament convincents. Si un mira els pacients que no necessitaven ventiladors però que rebien oxigen, hi havia una reducció del risc molt elevada», va dir Landray.

En aquest assaig clínic hi han participat uns 2.000 pacients d'hospitals anglesos, als quals es va administrar la medicina i la seva evolució es va comparar amb la de 4.000 malalts als quals no es va prescriure aquest fàrmac.



Baixa el risc de mortalitat

Les conclusions preliminars de l'estudi determinen que per a aquells pacients connectats a respiradors mecànics, la dexametasona va reduir el risc de mort d'un 40 a un 28%, al mateix temps que en el cas dels malalts que van precisar oxigen, el tractament va reduir el risc mortal d'un 25 a un 20%. «Aquest és l'únic fàrmac fins avui que ha mostrat que redueix la mortalitat i la redueix de manera significativa. És un gran avanç», va afirmar l'investigador principal de l'estudi, Peter Horby.

L'assaig determina que el fàrmac no sembla ajudar a la recuperació en casos de pacients que presenten símptomes lleus de coronavirus –aquells que no necessiten assistència per a respirar. El Govern britànic ha aprovat l'ús immediat d'aquest fàrmac en pacients crítics, segons apunta The Guardian.



Població de risc

D'altra banda, un estudi publicat dilluns per la revista científica The Lancet revela que una de cada cinc persones de tot el món –que representen 349 milions de persones– pateix una condició clínica prèvia que li faria emmalaltir greument si s'infectés de coronavirus. La recerca va ser duta a terme per un equip de l'Escola de Londres de Medicina Tropical i Higiene. Per arribar a aquests resultats, els experts van emprar un model d'estudi amb informació recaptada de 188 països. «Mentre els països surten del confinament, els governs busquen maneres de protegir els més vulnerables d'un virus que continua circulant», va afirmar Andrew Clark, el principal autor de l'estudi. Aquest científic insta aquelles persones que tenen alguna patologia prèvia a adoptar mesures de distanciament social i preventives apropiades al seu nivell de risc.