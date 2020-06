Els epidemiòlegs demanen que no se'ls utilitzi per «augmentar la crispació política»

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) ha lamentat que la labor dels epidemiòlegs està sent utilitzada en aquesta crisi sanitària per augmentar la crispació política i ha advertit que «no és acceptable ni apropiat» responsabilitzar el personal tècnic de les decisions de qui governa. En una carta oberta sota el títol «no disparen al pianista» que la SEE va fer pública ahir, demanen que no es polititzi el treball dels epidemiòlegs després de constatar que la seva labor, a vegades, està sent utilitzada per augmentar la crispació política.

La institució considera que «no és acceptable ni apropiat» responsabilitzar el personal tècnic de les decisions de qui governa. «És possible que, en èpoques de crisis, algú se senti temptat a usar el treball dels tècnics per no assumir responsabilitats o per atacar uns altres políticament», adverteix aquesta societat científica. La SEE recorda que el paper dels epidemiòlegs és servir l'administració i els ciutadans, «independentment del partit polític que ostenti el Govern» i que la seva funció és estudiar, investigar i assessorar l'executiu contemplant tots els escenaris possibles i proposant diferents alternatives perquè, en última instància, siguin els governants els que prenguin les decisions més convenients per al conjunt de la ciutadania. «El treball dels governants és prendre decisions escoltant i valorant les opinions dels diferents actors i representants de la societat civil», subratllen.



El repte d'un virus nou

Els experts recorden que durant la pandèmia han hagut de fer front a importants problemes com el desconeixement sobre el nou coronavirus o el conflicte d'interessos entre la salut pública i l'economia. «Amb freqüència, les propostes que es fan des de l'òptica de la salut xoquen amb els interessos del comerç, l'educació, l'ocupació o la indústria», apunten des de la institució. A més, recorden que els escenaris en els quals es mouen els professionals de l'epidemiologia són molt canviants i «no sempre hi ha una resposta clara, unànime i monolítica» per a les incerteses que es van presentant.

Per aquest motiu, consideren necessari «treballar en equip, discutir i valorar les dades i experiències i arribar a consensos locals, nacionals i internacionals sobre com actuar millor» amb dos objectius en ment: millorar el coneixement sobre l'epidemiologia del virus i preservar la salut de la població. Finalment, demanen que se'ls valori per la seva feina.