L'Agència de la Natura arriba al Parlament amb forta contestació

La creació de l'Agència Catalana de la Natura ha aixecat l'oposició de part del món agrari i dels ecologistes. Del que més es queixen és del centralisme barceloní i demanen més participació del territori en la futura Agència. Impulsada per ERC, JuntxCat, els comuns i el PSC, l'Agència es debatrà avui al Parlament. Un camí que haurà durat vint anys veu el final i ahir van es van fer públiques reaccions en contra i a favor.

En contra s'hi va manifestar la Plataforma en Defensa del Món Rural. Va fer arribar al president de la Generalitat, Quim Torra, la sensació de «malestar» que hi ha amb el Govern en relació amb l'Agència de Natura de Catalunya. Segons apunten, el malestar és per haver menystingut les propostes d'un sector que és responsable del 60% del territori.

Així, una delegació d'aquesta entitat, encapçalada pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, es va reunir dilluns amb el cap de l'executiu català per plantejar-li que ajorni la votació de la proposició de llei que ha de permetre la seva creació, petició que també demana el Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny a través d'una moció.

Des de la nova plataforma lamenten que el model d'agència que es portarà a debat i votació al Parlament no preveu «la participació del conjunt d'actors del territori», la qual cosa creuen que «accentuarà l'abandonament dels boscos, l'agricultura i els pobles», incrementant, segons afegeixen a la nota, el «desequilibri territorial». A més de Torra i Isus, a la reunió també hi va assistir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, el president de Certificació Forestal (PEFC), Josep Maria Vila d'Abadal, l'advocat Jordi Salbanyà i l'ambientòleg Martí Boada.

Per la seva banda, el Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny també ha aprovat una moció per demanar l'ajornament de la votació per la creació de l'Agència de la Natura. Aquesta oposició se suma a la de diversos ajuntaments, consells d'alcaldes i Consells Comarcals, a més d'organitzacions empresarials, agràries i ramaderes o agrupacions de caçadors i pescadors entre d'altres, així com també la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals.

Els alcaldes dels municipis integrats al Parc Natural lamenten, segons han indicat des de la plataforma, que la seva tramitació s'hagi portat a terme amb una «evident manca de difusió i participació territorial» i demanen que es comenci un procés de participació amb el món local i els sectors implicats en la gestió del medi natural. També volen que els estatuts de l'organisme no s'aprovin sense el vistiplau dels ajuntaments, EMD, i del Consell Coordinador del Parc Natural.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) es mostra crítica amb la Proposició de llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, que dimecres es debatrà al Parlament. L'entitat considera que «no garanteix la representativitat del sector agrari» i reclama un representant en el seu Consell de Direcció.



Conservació de la natura

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) assegura que la creació de l'Agència de la Natura és clau per poder tenir estructures per garantir la gestió efectiva dels entorns i fer front a la situació d'emergència climàtica actual. Tot i això, el president d'aquesta organització, Marc Vilahur, creu que el nou ens no és «substitutori» d'un departament de Medi Ambient.